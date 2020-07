Google surveille l’utilisation des applications Android concurrentes

Google aurait surveillé l’utilisation des applications Android concurrentes pour créer de nouvelles applications.

Google est confronté à de sérieux contrôles antitrust dans le monde entier, ce qui conduit beaucoup à le comparer à Microsoft dans les années 1990. Les derniers rapports indiquent que la société a peut-être collecté des données sur des applications Android rivales pour développer des services concurrents.

Le succès d’Android peut être attribué non seulement à l’étendue des options matérielles, mais également au grand nombre d’applications qui ont été développées pour lui, y compris celles créées par Google, le développeur du célèbre système d’exploitation mobile.

Naturellement, l’entreprise a accès aux informations générales d’utilisation des appareils Android qu’elle utilise pour guider le développement de diverses fonctionnalités et mesurer l’impact de toute modification apportée à l’expérience globale. Cependant, un nouvel article de The Information révèle que Google peut collecter plus de données que vous ne l’imaginez via un programme interne, et pas nécessairement pour les bonnes raisons.

Le programme, baptisé «Android Lockbox», permet à l’entreprise de collecter des informations sur les applications non Google et les habitudes d’utilisation de ces applications par les gens. Par exemple, l’entreprise examine le nombre de fois où les utilisateurs ouvrent une application spécifique chaque jour et le temps moyen passé à l’utiliser.

Le rapport affirme qu’il existe une équipe dédiée appelée « Magic Eye » qui analyse les données et les utilise pour informer les dirigeants sur le niveau d’engagement des services tiers, pouvant potentiellement informer les décisions d’acquisitions ou développer des services concurrents sous l’égide de Google.

Des sources ont déclaré à The Information que ces données avaient été utilisées pour surveiller les concurrents des services de Google tels que YouTube et Gmail, ainsi que des applications mobiles à croissance rapide telles que TikTok.

YouTube a récemment déployé une fonctionnalité expérimentale en Inde appelée Shorts, conçue pour éloigner les gens de TikTok. Il serait intéressant de savoir ce qui a poussé Google à décider qu’il ne valait pas la peine de devenir une application distincte. Google dit que ce n’est pas un secret qu’il a accès aux données d’utilisation des applications rivales et a expliqué qu’il les utilise pour améliorer la durée de vie de la batterie, régler l’algorithme de recherche du Play Store et alimenter les fonctionnalités de bien-être numérique sur Android.

La société a en outre noté que cela se faisait via l’API publique des données d’utilisation des applications Android, ce qui signifie que les autres développeurs ont le même niveau d’accès aux informations pertinentes sur l’utilisation des applications – à condition que l’utilisateur l’ait autorisé lors de la configuration initiale d’Android ou dans Paramètres> Google> Plus> Utilisation et diagnostics.

L’article sort au moment même où le PDG de Google, Sundar Pichai, ainsi que les PDG d’Apple, Facebook et Amazon devraient témoigner devant le Congrès américain au sujet de la concurrence sur le marché numérique.