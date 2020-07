Les suites d’avatar encore retardées, Avatar 2 n’arrivera pas avant 2022

Disney Studios a annoncé repousser la sortie de plusieurs films, notamment les suites d’Avatar ainsi que Star Wars et Spider-Man.

Ceux qui attendent les suites d’«Avatar» du réalisateur James Cameron devront peut-être attendre un peu plus longtemps car le film a de nouveau été retardé car le réalisateur a déclaré que la sortie de décembre 2021 «n’était plus possible».

Cameron a annoncé l’information via un communiqué, détaillant le changement au milieu de l’évolution de la situation du COVID-19 à travers le monde.

« Personne n’est plus déçu de ce retard que moi », a déclaré Cameron dans sa note. « Ce que la plupart d’entre vous ne savent probablement pas, c’est que la pandémie nous empêche toujours de reprendre la plupart de notre travail de production virtuelle sur scène à Los Angeles. Ce travail est tout aussi essentiel pour les films que le travail », a-t-il ajouté.

Chaque film est décalé d’un an. Le second volet sortira dans les salles obscures le 12 décembre 2022 aux Etats-Unis, au lieu du 17 décembre 2023. En France, on peut s’attendre à ce que le long-métrage sorte deux jours avant soit le 14 décembre 2022. Avatar 3 sortira deux ans plus tard, le 20 décembre 2024, tandis qu’Avatar 4 est prévu pour le 18 décembre 2026. Enfin, le cinquième épisode de la franchise est décalé au 22 décembre 2028.

Précisons que ces changements de calendrier ne concernent pas seulement Avatar. En effet, la sortie de la version live-action du dessin animé Mulan sorti en 1998, a été reportée à une date indéterminée. Prévu au départ en mars dernier aux États-Unis, le long-métrage avait déjà été reprogrammé au 21 août prochain.

Paramount a également opté pour le report du très attendu Top Gun 2, suite du film sorti en 1986 et toujours avec Tom Cruise. Alors qu’il devait débarquer au cinéma le 23 décembre prochain, il ne sortira finalement que le 6 juillet 2021. Chez la Warner, on a une nouvelle fois décalé l’arrivée de Tenet, prévu pour cet été et réalisé par Christopher Nolan. Sa nouvelle date de sortie reste inconnue.