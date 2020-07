Le futur des jeux vidéo : quelles prévisions pour demain ?

En une quarantaine d’année, les jeux vidéos ont connu une évolution fulgurante. De Pong aux jeux récents, l’industrie est en plein essor. Réalité virtuelle, jeux mobiles, jeux dématérialisés, et eSport sont les garants de cet avenir qui s’annonce radieux.

La réalité virtuelle : une nouvelle expérience du jeu vidéo ?

Si la réalité virtuelle est, pour le moment encore, dans les balbutiements de son développement, elle se présente d’ores et déjà comme une innovation prometteuse pour l’avenir du jeu vidéo. Bien que certains casques offrent déjà l’occasion de se plonger dans des univers virtuels, le jeu vidéo du futur sera encore plus réaliste et immersif en proposant peut-être la possibilité d’enfiler des combinaisons aux fonctionnalités sensorielles qui permettront au joueur de contrôler d’une nouvelle manière les interactions de son personnage avec son environnement virtuel.

Des jeux mobiles facilement accessibles

Dans le futur des jeux vidéos, les jeux mobiles ne sont pas en reste. Bénéficiant des innovations que sont le Cloud, la réalité virtuelle, et l’eSport, leur évolution se tourne vers des projets plus ambitieux. Par ailleurs, les développeurs s’intéressent davantage au développement de jeux mobiles HTML5, c’est-à-dire compatibles avec le navigateur internet et conçus pour proposer des chargements rapides, accessibles sur n’importe quel appareil et même avec les réseaux les plus lents. Pour les casinos en ligne, il s’agit avant tout d’une opportunité intéressante qui permettra de faciliter l’accès aux jeux pour les amateurs de paris.

Le Cloud gaming : des possibilités de jeux infinies ?

Alors que les disques disparaissent progressivement au profit du téléchargement, le Cloud gaming s’annonce comme une des principales révolutions du futur des jeux vidéos. Entièrement dématérialisés dans un « cloud », c’est-à-dire un nuage informatique, les jeux seront hébergés sur des serveurs et disponibles en streaming ou en téléchargement grâce à un service d’abonnement en ligne. À l’aide de ce système, la puissance informatique sera également déportée dans le cloud, offrant des mises à jour immédiates et un temps de chargement limité. Le joueur aura également la liberté de jouer à n’importe quel moment, peu importe où il se trouve. Toutefois, il sera nécessaire de posséder une connexion internet haut débit afin d’éviter toute latence.

L’eSport : l’essor des jeux compétitifs

Avec l’essor du jeu vidéo s’accompagne l’expansion grandissante du milieu compétitif : l’eSport. Devenu un divertissement pour le grand public, des millions de spectateurs assistent aux championnats sur les plateformes de streaming en ligne pour soutenir leurs équipes favorites. Tandis que le secteur se professionnalise, l’eSport se crée une place dans les médias aux côtés du sport traditionnel. Certes, l’eSport n’est pas encore inscrit au programme des Jeux Olympiques mais des discussions actuelles interrogent la pertinence de proposer d’éventuelles démonstrations de cette discipline lors des Jeux de Paris de 2024.