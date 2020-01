La saison 2 du thriller cyberpunk Altered Carbon sera diffusée le mois prochain sur Netflix

La saison 2 du thriller cyberpunk Altered Carbon sera diffusée à partir du mois prochain sur Netflix.

Si vous n’avez pas regardé la première saison de Netflix Original Altered Carbon, c’est le moment. Le thriller cyberpunk dystopique en vaut la peine, et la saison 2 arrive le mois prochain.

Il y a deux ans, nous avons signalé un étrange stand qui a été installé au CES 2018 par une société appelée Psychasec. La société a prétendu fabriquer des remplacements corporels complets pour les humains, dont des prototypes étaient exposés.

Bien sûr, la société était fausse, et le stand était simplement une promotion pour générer du battage publicitaire pour la prochaine série (à l’époque) de Netflix Altered Carbon. Le spectacle a fait ses débuts le 2 février, quelques semaines plus tard. En juillet suivant, Netflix a annoncé qu’il avait renouvelé la série. Puis silence pendant deux ans, jusqu’à maintenant. La saison 2 sera disponible le 27 février.

Joel Kinnaman a interprété le personnage principal, Takeshi Kovacs, dans la première saison. Kovacs revient, mais pas Kinnaman. Le personnage sera plutôt joué par Anthony Mackie cette fois.

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

