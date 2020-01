Des «pods sans conducteur» testés au Royaume-Uni

Le groupe de recherche et développement de véhicules autonomes «Capri Mobility» teste des «pods sans conducteur» au Royaume-Uni.

La technologie des véhicules autonomes est en augmentation et de nombreuses entreprises ont franchi des étapes importantes dans cette industrie. Waymo a commencé un déploiement limité de son service de conduite sans chauffeur, et les véhicules Tesla continuent à bénéficier de nouvelles fonctionnalités d’auto-conduite impressionnantes (mais buggées) chaque année.

Maintenant, le groupe britannique de recherche et développement de véhicules autonomes Capri Mobility travaille sur une expérience de véhicule autonome qui lui est propre. Hier, Capri a commencé à offrir aux habitants du sud du Gloucestershire et de Bristol la possibilité de monter dans leurs «pods sans conducteur». Ces nacelles sont des véhicules pour quatre personnes relativement petits avec des toits arrondis, de grandes fenêtres en verre et, bien sûr, sans aucun conducteur avec eux.

Le test public des pods de Capri se poursuivra la semaine suivante entre 10 heures et 16 heures tous les jours. Le 26 janvier, l’essai prendra fin et Capri tirera toutes les leçons de l’expérience et les utilisera pour améliorer sa technologie pour de futurs tests.

L’essai actuel de Capri a lieu au Mall at Cribbs Causeway à Bristol, et son objectif actuel est d’offrir aux clients la possibilité de « faire l’expérience de véhicules autonomes » et d’en apprendre davantage sur la technologie utilisée. En effet, l’éducation du public est une partie importante des opérations de Capri,l’organisation fait de son mieux pour montrer au monde comment fonctionnent les véhicules autonomes tout en éliminant certaines craintes et idées fausses courantes.

La raison pour laquelle Capri a choisi le Mall at Cribbs Causeway comme lieu de test est double. Tout d’abord, étant donné le trafic piétonnier que la destination commerciale reçoit, c’est un excellent moyen pour Capri d’apprendre comment ses pods vont réagir dans un environnement complexe en constante évolution. Deuxièmement, Capri espère qu’un jour, ce type de technologie «améliorera les [expériences] des clients» et permettra aux propriétaires de centres commerciaux de remplacer les stationnements par des points de ramassage et de débarquement plus condensés.

Naturellement, Capri garde la sécurité à l’esprit avec son dernier test. Ses pods auraient un « son audible » pour alerter les passants à proximité de leur présence, et des « Marshals de sécurité » marchent à tout moment près des pods pour répondre aux questions du public et s’assurer que tout fonctionne bien.

Si vous vivez à Bristol et que vous souhaitez faire un tour sur l’un des pods de Capri, il ne semble pas y avoir de formulaires spéciaux à remplir ou d’inscriptions à vous soucier. Rendez-vous au centre commercial au moment opportun et recherchez l’un des employés de Capri, il pourra vous orienter dans la bonne direction.