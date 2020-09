64 nouvelles variantes du malware « Joker » ont envahi les magasins d’applications Android, et pas moins de 17 applications ont été infectées.

Les applications Android malveillantes ne sont pas nouvelles, même sur le Google Play Store, censé être bien organisé. En effet, il y a à peine quelques jours, Google a été contraint de supprimer 17 applications Android contenant une famille de logiciels malveillants appelée «Joker». Les applications infectées par le joker se font passer pour légitimes et peuvent même fournir des fonctions utiles à leurs utilisateurs. Cependant, quelque temps après que l’application a été téléchargée sur un appareil donné, son objectif véritable et sinistre est atteint.

Dans le cas des 17 applications mentionnées précédemment, cet objectif consiste à faire glisser les informations SMS d’un utilisateur pour les inscrire à des services de protocole d’application sans fil premium, selon la société de recherche en sécurité Zscaler.

Toutefois, cette répression virale n’est que la dernière d’une série plus longue d’épidémies similaires de Joker – des grappes similaires d’applications chargées de Joker sont apparues à plusieurs reprises au cours des dernières années, avec les premiers marchés Android à la fin de 2016.

Le malware Joker ne serait pas un problème aussi important sans deux choses: la popularité des applications dans lesquelles il a été injecté et son déploiement généralisé non seulement sur le Google Play Store, mais également sur une variété de magasins d’applications Android tiers, certains dont ont des normes de sécurité encore plus laxistes.

Selon Zscaler, les 17 applications impliquées dans la dernière répression de Google ont été téléchargées 120 000 fois au total. Cela représente 120000 victimes potentielles, et le problème ne fait que s’aggraver: de nouveaux rapports suggèrent que 64 nouvelles variantes de Joker ont déjà été découvertes au cours des deux dernières semaines.

Il sera difficile pour Google de contrôler cet afflux massif d’applications sophistiquées et chargées de virus, mais nous vous ferons savoir si le problème s’aggrave ou s’améliore au cours des prochains mois.

En attendant, les utilisateurs d’Android ne devraient télécharger que les applications de développeurs en qui ils ont pleinement confiance et éviter de laisser des applications inutilisées sur leurs téléphones sans raison valable.