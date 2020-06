Zoom : énorme augmentation des utilisateurs et des revenus avec la pandémie

Zoom a connu un très bon trimestre puisque son application est devenue le service de vidéoconférence le plus en vogue de la pandémie.

Dans un rapport sur les résultats publié hier, Zoom a déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 328 millions de dollars au cours de son trimestre de février à avril. C’est bien plus que doubler par rapport à la même période de l’année dernière, quand il avait fait 122 millions de dollars, et il dépasse largement les 200 millions de dollars auqels Zoom s’attendait quand il a publié des orientations il y a quelques mois à peine.

Zoom ne dit pas exactement combien de personnes ont utilisé son logiciel au cours des derniers mois, mais la société affirme avoir ajouté un « nombre sans précédent de participants gratuits », dont plus de 100 000 écoles. Zoom compte maintenant environ 265 400 clients avec plus de 10 employés, un nombre qui a augmenté de 354%, selon la société, et a ajouté 175 000 licences pour de nouveaux clients. Cette augmentation significative de l’utilisation s’est accompagnée d’une augmentation significative des coûts, cependant, les dépenses ont doublé d’une année à l’autre pour atteindre 201 millions de dollars.

Le rapport sur les résultats, le premier de Zoom depuis la pandémie, offre un aperçu plus approfondi de la performance de l’entreprise alors que son logiciel de chat vidéo est devenu l’outil de facto pour les réunions de travail et pour rester en contact avec la famille et les amis quand une grande partie du monde a été confiné. Zoom a précédemment déclaré que l’utilisation était passée à 300 millions de participants aux réunions chaque jour, contre seulement 10 millions en décembre. Ce chiffre a depuis baissé depuis son sommet d’avril, a déclaré le directeur financier de Zoom, Kelly Steckelberg, lors d’un appel aux investisseurs, mais « certainement à long terme, nous nous attendons à ce qu’il dépasse ce chiffre de 300 millions ».

Dans le même temps, Zoom a été confronté à un examen incroyable de ses pratiques de sécurité. La société a été fortement critiquée pour avoir laissé entendre que ses conversations vidéo étaient entièrement cryptées alors qu’elles ne l’étaient pas. Les fonctionnalités destinées à la commodité ont également permis le Zoom bombing, soit l’intrusion indésirable dans un appel de vidéo, tandis que le programme d’installation Mac de l’application a été repéré comment se comportant comme un malware pour accélérer le processus.

Zoom a répondu en instituant un gel des fonctionnalités de 90 jours pendant qu’il révisait les pratiques de sécurité de l’application. Plusieurs des problèmes les plus graves, comme l’installateur douteux et les fonctionnalités pratiques qui ont permis aux gens de passer des appels sans y être invités, ont été corrigés ou améliorés. D’autres fonctionnalités, comme le cryptage de bout en bout, sont en cours d’élaboration. En mai, Zoom a acquis la startup Keybase afin de proposer une solution de cryptage de bout en bout efficace.

Ces modifications visent à garantir que les utilisateurs ne tournent pas le dos à l’application en raison de problèmes de sécurité. Et jusqu’à présent, il semble que Zoom s’attende à ce que son succès se poursuive. Zoom prédit un prochain trimestre record, et prévoit de tripler ses revenus antérieurs. La société prévoit de générer plus de 1,8 milliard de dollars de revenus au cours de l’année. Zoom prévoit toutefois une augmentation des pertes de clients au second semestre simplement en raison du nombre de nouveaux utilisateurs qu’il a recrutés.

Bien que Zoom soit de plus en plus utilisé par les consommateurs, et pas seulement par les entreprises et les clients commerciaux pour lesquels il a été conçu, le PDG de Zoom, Eric Yuan, a suggéré que la société n’avait pas l’intention de commencer à développer un produit spécifique au consommateur au-delà de l’expérience d’appel gratuit qu’elle offre déjà. Le zoom devrait avoir la «même expérience», quelle que soit la façon dont vous l’utilisez, a déclaré Yuan lors de l’appel des investisseurs. « Notre stratégie est d’offrir un service, peu importe ce que vous faites, quel que soit l’appareil. »

Pour l’instant, la priorité absolue de Zoom est simplement de maintenir ses serveurs en service, a déclaré Yuan, « parce que tant de gens comptent sur Zoom pour rester connectés. »