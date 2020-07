Piratage massif de Twitter : Coinbase a empêché plus de 1100 personnes d’envoyer du Bitcoin

Coinbase dit avoir empêché plus de 1100 personnes d’envoyer du Bitcoin lors du piratage massif de Twitter.

La semaine dernière, un certain nombre de comptes Twitter influents, notamment Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama et Joe Biden, ont été piratés par des escrocs Bitcoin. L’une des principales plateformes d’échanges, Coinbase, affirme avoir empêché plus de 1100 personnes d’envoyer du Bitcoin aux escrocs.

Le directeur de la sécurité de l’information (RSSI) de Coinbase, Philip Martin, a déclaré à Forbes que si les 1100 utilisateurs avaient terminé leurs transactions, le total se serait élevé à 30,4 bitcoins, soit environ 280 000 dollars. Seuls 14 utilisateurs de Coinbase ont envoyé avec succès des bitcoins aux escrocs avant que Coinbase ne place l’adresse bitcoin sur la liste noire. Les plateformes d’échanges concurrentes Gemini, Kraken et Binance ont également empêché les transactions ultérieures avec les pirates.

«Le piratage de Twitter était un événement plus répandu, mais les escroqueries de cette nature ne sont pas nouvelles», a déclaré le PDG de Kraken, Jesse Powell. « Kraken surveille de manière proactive ce type d’activité et bloque certaines adresses que nous rencontrons. Comme toute autre arnaque, nous avons bloqué de manière proactive les adresses du piratage Twitter plus tôt cette semaine. »

Même ainsi, cela n’a pas empêché le transfert de 120 000 dollars de bitcoin à l’adresse bitcoin du pirate informatique. Sur le montant total, environ 3000 $ sont venus via Coinbase. En raison de la nature décentralisée de la crypto-monnaie, il peut être difficile de suivre et de récupérer les fonds.

Selon The Block, une partie du bitcoin a été envoyée à divers échanges et mélangeurs comme Wasabi Wallet. Les mélangeurs combinent des fonds cryptographiques avec d’autres pour masquer la source originale des fonds. D’autres plates-formes cryptographiques telles que BitPay ont confirmé que les adresses bitcoin des pirates étaient actives sur leurs plates-formes respectives.

« BitPay confirme qu’un achat a eu lieu chez l’un de ses marchands d’un montant de 25 $ en mai 2020 à partir de l’une des adresses du hacker de Twitter », a déclaré un porte-parole de BitPay à The Block. « Dans le cadre du processus et de la procédure standard de BitPay, les détails disponibles sont partagés avec les parties appropriées, y compris les forces de l’ordre. »

On ne sait pas si les bitcoins seront retrouvés. Cela met Twitter dans une situation difficile étant donné que de nombreux comptes piratés ont utilisé des mesures de sécurité recommandées telles que des mots de passe compliqués et une authentification à deux facteurs.