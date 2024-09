Avoir une fiche Google My Business (GMB) est essentiel pour toute entreprise souhaitant améliorer sa visibilité en ligne.

Étape 1 : Accédez à Google My Business

Cela permet à vos clients potentiels de trouver facilement vos coordonnées, heures d’ouverture, et avis directement dans les résultats de recherche Google et sur Google Maps. Dans ce billet de blog, je vous explique comment créer une fiche Google My Business en quelques étapes simples.

Rendez-vous sur le site Google My Business et cliquez sur le bouton « Gérer mon profil » ou « Commencer ». Assurez-vous de vous connecter avec votre compte Google.

Étape 2 : Recherchez votre entreprise

Avant de créer une nouvelle fiche, Google vous demande de rechercher votre entreprise pour voir si elle n’existe pas déjà. Tapez le nom de votre entreprise dans la barre de recherche. Si votre entreprise apparaît, vous pouvez la revendiquer, sinon, continuez pour en créer une nouvelle.

Étape 3 : Ajoutez le nom de votre entreprise

Si votre entreprise n’apparaît pas dans la recherche, vous verrez l’option « Ajouter votre entreprise à Google ». Cliquez dessus et saisissez le nom exact de votre entreprise. Assurez-vous que celui-ci correspond à ce que vos clients recherchent.

Étape 4 : Choisissez la catégorie de votre entreprise

Google vous demandera ensuite de sélectionner une catégorie pour votre entreprise. Cela aide Google à comprendre quel type de services ou produits vous offrez, afin d’afficher votre fiche aux bonnes personnes.

Étape 5 : Indiquez l’emplacement de votre entreprise

Google vous demandera ensuite si votre entreprise a une adresse physique où les clients peuvent se rendre. Si oui, entrez votre adresse complète (rue, ville, code postal). Si vous fournissez des services à domicile ou si vous n’avez pas de magasin physique, vous pouvez choisir de ne pas afficher l’adresse et de définir une zone de service à la place.

Étape 6 : Ajoutez vos coordonnées

C’est ici que vous entrez votre numéro de téléphone et l’URL de votre site web. Si vous n’avez pas encore de site, Google propose des outils pour en créer un basique à partir de votre fiche Google My Business.

Étape 7 : Terminez et vérifiez votre fiche

Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur « Terminer ». À ce stade, Google vous demandera de vérifier votre fiche. Cette étape est cruciale pour prouver que vous êtes bien le propriétaire de l’entreprise. La vérification peut se faire par différents moyens :

Par carte postale : Google envoie une carte avec un code de vérification à votre adresse physique. Cela peut prendre quelques jours.

Par téléphone : Si l'option est disponible, vous recevrez un appel automatisé avec un code de vérification.

Par email : Pour certaines entreprises, Google offre la vérification par email.

Étape 8 : Complétez votre fiche

Une fois votre fiche vérifiée, vous pouvez la personnaliser davantage. Ajoutez des photos de votre entreprise, une description détaillée, vos horaires d’ouverture, et tout autre détail pertinent comme les services que vous proposez ou les promotions en cours. N’oubliez pas de répondre aux avis de vos clients pour améliorer votre réputation en ligne.

Étape 9 : Suivez les performances de votre fiche

Google My Business vous permet de suivre les statistiques de votre fiche. Vous pouvez voir combien de personnes ont vu votre fiche, les mots-clés qu’ils ont utilisés pour vous trouver, et combien d’entre eux ont cliqué sur votre site ou demandé un itinéraire. Cela vous aide à ajuster votre stratégie pour attirer encore plus de clients.

Créer et optimiser une fiche Google My Business est une étape indispensable pour améliorer la visibilité de votre entreprise en ligne. Suivez ces étapes simples et assurez-vous de maintenir votre fiche à jour avec des informations pertinentes et des photos attractives. Plus vous interagissez avec vos clients sur GMB, plus votre entreprise aura de chances de se démarquer dans les recherches locales.