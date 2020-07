Twitch signe un contrat exclusif avec le rappeur Logic

La plateforme de streaming Twitch signe un accord exclusif avec le rappeur Logic, pour un montant de sept chiffres.

La dernière décision de Twitch est un autre indicateur que le service de streaming cherche à élargir sa portée. Bien que la plateforme le fait depuis des années, cela a apparemment pris de l’ampleur alors que les musiciens se tournent de plus en plus vers Internet pour compenser la perte de revenus due à la fermeture des émissions en direct pendant la pandémie.

Twitch aurait conclu son premier contrat exclusif avec un musicien, après avoir signé le rappeur américain Logic pour ce que The Verge prétend être un accord d’une valeur de sept chiffres.

Ceux qui suivent de près Logic sur les réseaux sociaux se rappelleront peut-être qu’il a récemment annoncé sa «retraite» avec la sortie prochaine de son album No Pressure le 24 juillet. Mais déjà, il est de retour sur la scène.

Selon le site américain, Logic, né Sir Robert Bryson Hall II, streamera un nombre fixe d’heures chaque semaine. Dans une interview avec le site, Logic a déclaré qu’il était un utilisateur actif de Twitch depuis quelques années maintenant et que l’un des plus gros attraits de la plateforme est qu’elle lui permet de se connecter avec les fans de manière sûre.

Super excited to partner with @twitch. Looking forward to hanging with you guys. pic.twitter.com/bR8CMwfjXY

— Bobby No Pressure (@Logic301) July 20, 2020