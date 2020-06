Windows 7 est toujours utilisé sur un quart de tous les PC

Le système d’exploitation Windows 7 reste populaire, plusieurs mois après la fin du support de la part de Microsoft.

Cela fait presque cinq mois que Windows 7 a atteint la fin de sa période de support étendu, ce qui signifie que les seuls utilisateurs à recevoir des mises à jour de sécurité étendues (ESU) sont les entreprises et les clients du secteur de l’éducation prêts à payer pour cela. Malgré cela, le vénérable système d’exploitation est toujours le deuxième système d’exploitation le plus populaire derrière Windows 10, prenant près de 25% du marché.

Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, Windows 7 est sorti en 2009. Il a quitté le support principal et est entré dans sa phase de support étendu en janvier 2015, permettant aux utilisateurs de recevoir gratuitement des correctifs de sécurité critiques, des corrections de bogues et un support technique pour les cinq prochaines années.

Le 14 janvier de cette année, la période de soutien prolongée a pris fin. Les ESU sont toujours disponibles pour tous les clients Windows 7 Professionnel et Windows 7 Entreprise, mais Microsoft facture 25 $ (Entreprise) ou 50 $ (Pro) par machine, et ces prix augmentent chaque année.

Avec Windows 7 ne recevant plus de correctifs pour les vulnérabilités récemment découvertes, il est de plus en plus exposé aux cyberattaques. Le National Cyber ​​Security Center du Royaume-Uni a averti les gens de ne pas utiliser Windows 7 pour les services bancaires par Internet ou même les e-mails. Mais son nombre d’utilisateurs a à peine changé depuis janvier, le système d’exploitation étant toujours présent sur près d’un quart des PC (24,28%), selon NetMarketShare.

Il y a douze mois, Windows 7 détenait 35% du marché, donc une baisse de 10% pour un système d’exploitation vieux de 10 ans qui n’est plus pris en charge n’est pas mauvais du tout. Mais pourquoi tant de gens veulent éviter la mise à niveau vers Windows 10? Cela est dû en grande partie aux problèmes de confidentialité entourant le système moderne, bien que Microsoft ait fait beaucoup pour y remédier ces derniers temps. Il y a aussi les nombreux problèmes causés par les mises à jour de Windows 10, le fait que certaines entreprises n’ont tout simplement pas réussi à mettre à jour, et beaucoup de gens préfèrent simplement Windows 7.

Ailleurs, Windows 10 a continué de consolider sa position au sommet après avoir augmenté sa part à 57,83%. En mars, Microsoft a finalement atteint son objectif d’un milliard d’appareils exécutant son dernier système d’exploitation, manquant sa prévision d’origine d’ici 20 mois. Et c’est une bonne nouvelle pour Linux, qui a atteint un sommet historique de 3,17%.