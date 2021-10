Portefeuilles électroniques : il y aura 4 milliards d’utilisateurs en 2024

PayPal, paysafecard, Skrill… Ces deux derniers noms ne vous parlent pas ? Ce sont des portefeuilles électroniques. Le centre de recherche Juniper Reserach estime que 50% de la population mondiale les utilisera en 2024 ! Le e-wallet fonctionne un peu de la même façon qu’un compte bancaire, mais de manière virtuelle. Alors, quelles sont les caractéristiques d’un portefeuille électronique et surtout où l’utiliser ?

Les portefeuilles électroniques gagnent du terrain

Depuis plusieurs années maintenant, les portefeuilles électroniques deviennent de plus en plus utilisés et populaires. Un de leur plus grand avantage, après le fait de simplifier les transactions monétaires, est l’espace de stockage : ils permettent de stocker les données des comptes bancaires traditionnels, preuves d’achats, abonnements, etc., et de ce fait, un seul portefeuille virtuel peut regrouper dix comptes bancaires en un seul et même endroit. D’autres portefeuilles électroniques vous permettent de virer directement de l’argent dessus, sans devoir lier votre compte bancaire.

iCard, PayPal, Paylib et Apple Pay sont les prestataires les plus connus. C’est à vous de choisir celui qui correspond le plus à vos besoins et à vos envies. De plus, la plupart de ces portefeuilles électroniques proposent des bonus à leurs clients : cela peut aller jusqu’à quelques euros par mois, selon le montant dépensé. C’est un bon moyen d’attirer une nouvelle clientèle.

Les secteurs qui ont adopté les portefeuilles électroniques

Une des plus grandes utilisations des portefeuilles électroniques concerne le commerce en ligne. Beaucoup de commerçants acceptent déjà ce type de paiement. Par exemple, les géants Amazon, Rakuten et Asos permettent depuis longtemps les paiements via PayPal. Vous pouvez également régler vos courses dans un magasin physique via Apple Pay. À la caisse, vous n’aurez qu’à scanner le code QR qui vous est proposé et le paiement est directement envoyé au magasin en question.

Ensuite, ces portefeuilles en ligne permettent également de payer vos amis et votre famille. Si vous devez faire un virement pour rembourser un repas, il vous suffit de scanner le code QR de l’application e-wallet de votre ami. De même, vous pouvez régler vos factures grâce à ces portefeuilles électroniques de façon assez simple et rapide. Certaines applications de portefeuilles électroniques ont une fonction de scan qui passe par l’appareil photo de votre smartphone. Vous n’avez plus qu’à photographier votre facture afin de la payer en quelques clics.

Enfin, les casinos en ligne ont décidé d’accepter les portefeuilles électroniques depuis bien longtemps. Par exemple, trouver un casino en ligne suisse avec Paysafecard est relativement simple. Avec Paysafecard, le joueur va utiliser une carte prépayée, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de révéler des données sensibles liées à son compte bancaire. Des établissements comme Casino 777, 7 Melons Casino ou encore JackPots.ch ont adopté Paysafecard. Les joueurs de faire des dépôts sur leur compte en utilisant un code PIN à 16 chiffres sur un coupon acheté en magasin ou en ligne.

Les portefeuilles virtuels sont des outils à ne certainement pas négliger en 2021. Ils permettent de payer en différentes devises (euro, dollar, yen, livre sterling, etc.) tout autour du monde comme partout sur le web. Selon Finder.com, 110 millions d’adultes américains déclarent avoir utilisé au moins une fois un portefeuille électronique, un chiffre impressionnant qui devrait continuer de grimper.