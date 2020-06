Un jeu NES perdu a été retrouvé 30 ans plus tard

Le code source du jeu tiré du film Jours de Tonnerre, avec Tom Cruise dans le rôle principal, a été retrouvé 30 ans plus tard.

Les archivistes numériques travaillant avec la Video Game History Foundation ont découvert un jeu NES précédemment perdu basé sur le film Jours de Tonnerre de 1990. Le jeu a été co-écrit par Chris Oberth, un développeur connu pour les jeux d’arcade Anteater, Time Killers, World Class Bowling et Winter Games pour le Commodore 64. Le préservationniste Rich Whitehouse a écrit sur son voyage d’une semaine pour ressusciter le titre perdu de longue date, et cela vaut la peine d’être lu pour tous ceux qui s’intéressent aux défis de trouver et de préserver les anciens jeux.

Oberth est décédé en 2012 à l’âge de 59 ans, et a laissé derrière lui nombre de disquettes, disques durs et CD. Plus tôt cette année, le matériel a été donné à la Video Game History Foundation dans l’espoir que l’organisation à but non lucratif puisse aider à donner un sens à cela.

« Au début de 2020, la Video Game History Foundation a été approchée par un ami de la famille survivante d’Oberth pour l’aider à comprendre les documents qu’il avait laissés. Pendant des années, dans le sous-sol de sa maison, il a souvent travaillé: des tas de vieux ordinateurs, des sauvegardes de CD-R, des disquettes, des notes, des cassettes, des EPROM et des bandes de données remontant à son premier travail Apple II à la fin des années 70, dans lequel sa famille a accepté de nous prêter pour évaluation. »

Après avoir découvert une première preuve de concept pour un jeu NES, l’équipe s’est rendu compte qu’Oberth avait précédemment mentionné brièvement un jeu inédit sur lequel il avait travaillé, basé sur le film Jours de Tonnerre, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Dans cet esprit, l’équipe a tourné son attention vers une pile de près de 40 disquettes où ils pensaient que le code source du jeu pourrait être localisé.

Cependant, de nombreux problèmes se dressaient sur leur chemin. Pour commencer, ils contenaient des sauvegardes qui avaient été réparties sur plusieurs disques et chiffrées. Oberth avait étiqueté les disques avec le logiciel qu’il avait utilisé pour sauvegarder les fichiers, mais même alors, le logiciel ne pouvait pas reconnaître les fichiers lorsqu’ils étaient émulés dans DOSBox, ce qui signifiait que l’équipe devait réassembler l’ancien matériel pour le faire fonctionner.

Vous devrez lire le document (en anglais) pour obtenir tous les détails sur la façon dont l’équipe a finalement réussi à rassembler toutes les données, mais cela n’a pas été un processus facile. Finalement, ils ont réussi, et ils se sont retrouvés avec une ROM NES entièrement construite plus de 30 ans après son développement.

Comme ce sont des archivistes numériques dont nous parlons, naturellement, la prochaine étape consiste à publier le code source afin qu’il soit accessible au public. Whitehouse a dit au site Polygon qu’ils prévoient de mettre du code source sur GitHub « dans une semaine environ ». Par ailleurs, un groupe de passionnés de jeux rétro prévoit de publier un petit tirage du jeu sur des cartouches NES jouables pour collecter des fonds pour la femme d’Oberth. Pour l’instant, l’histoire de sa découverte mérite d’être lue.