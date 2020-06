Twitter travaille pour relancer la vérification des comptes

Twitter aurait prévu une nouvelle manière de faire une demande de vérification de compte sur sa plateforme.

Twitter travaille sur un nouveau système de vérification des utilisateurs, selon un tweet de la célèbre chercheuse Jane Manchun Wong. Elle a découvert un champ « demande de vérification » dans l’application Twitter dans la section « informations personnelles » des paramètres de l’application.

Twitter a confirmé le tweet de Wong mais a refusé de commenter davantage. La page d’aide de la société indique toujours que son programme de compte vérifié est suspendu, et « nous n’acceptons aucune nouvelle demande pour le moment », cependant. Il n’est donc pas clair quand Twitter va relancer la vérification aux utilisateurs ou ce que le nouveau processus peut entraîner.

Twitter avait l’habitude d’ajouter une coche bleue à côté des noms des comptes qu’il avait vérifiés comme authentiques, et qui étaient «d’intérêt public». Bien que Twitter ait initialement déclaré qu’un badge vérifié n’impliquait pas une approbation formelle de la société, il a depuis reconnu qu’il y avait une certaine confusion quant à l’objectif du badge et à ce qu’il représente.

Le processus de vérification a été interrompu en 2017 après un tollé généralisé concernant la décision de la société de remettre un chèque bleu à un suprémaciste blanc qui a tweeté des commentaires désobligeants à propos de Heather Heyer, une femme tuée lors du rassemblement de Charlottesville en 2017.

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon

