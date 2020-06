Pornhub lance Premium Lovers, un abonnement premium pour les couples

Pornhub lance son adhésion Premium Lovers destinée aux couples pour partager un compte premium sur la plateforme.

Si vous avez certains fantasmes mais que vous vous sentez un peu timide à l’idée d’aborder le sujet, le nouvel abonnement Premium Lovers de Pornhub pourrait être fait pour vous.

Premium Lovers offre tous les mêmes avantages que l’abonnement premium de Pornhub, comme une expérience sans publicité, des titres exclusifs et du contenu HD et VR, mais a quelques extras qui le rende parfait pour les couples. Que vous souhaitiez laisser les vidéos parler ou que vous vouliez simplement savoir ce que votre partenaire aime, regarder des inconnus en action avec votre partenaire vous permettra de passer un bon moment malgré tout.

Les abonnés obtiennent une «playlist d’amoureux» partagée, qui est comme un tableau Pinterest de vidéos porno, et peuvent recevoir des recommandations basées sur les «profils de goût» des deux partenaires. Cette option est en opt-in, donc si vous ne voulez pas pour partager votre fétichisme des pieds, personne n’a besoin de le savoir avant que vous soyez prêt.





«Fait intéressant, des études montrent que les partenaires qui regardent du porno ensemble ont une vie sexuelle plus satisfaisante que ceux qui le font séparément, ou en secret. Si vous et votre partenaire n’avez jamais pris le temps de regarder du porno ensemble, il n’y a vraiment pas de meilleur moment que le présent.

Nous avons décidé d’introduire notre adhésion Premium Lovers afin de fournir aux couples une ressource qui peut non seulement aider à pimenter leurs relations en quarantaine, mais aussi aider chaque partenaire à en apprendre encore plus sur leur amant sur le plan sexuel. Couples qui jouent ensemble , rester ensemble », a déclaré Corey Price, vice-président de Pornhub.

Premium Lovers vous offre un compte avec deux connexions distinctes, une playlist partagée, la possibilité d’ajouter des vidéos à la playlist de l’autre.