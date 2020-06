Bose abandonne son projet de système audio en réalité augmentée

Bose a annoncé avoir fermé sa division consacrée à la réalité augmentée, mettant ainsi fin à son projet de système audio en réalité augmentée.

Bose abandonne son projet de réalité augmentée, deux ans après avoir lancé l’idée. Comme indiqué pour la première fois par Protocol, les employés travaillant sur la réalité augmentée dans l’entreprise ont quitté le navire ou ont été licenciés; Les partenaires de Bose ont été informés que leurs applications cesseraient de fonctionner dans les semaines à venir; et la société a supprimé les mentions de RA de son site Web en plus de fermer son SDK AR public en avril. Le principal promoteur de la réalité augmentée de l’entreprise, le vice-président principal John Gordon, a également quitté l’été dernier.

« Bose AR n’est pas devenu ce que nous envisagions », a déclaré un porte-parole de Bose à Protocol. «Ce n’est pas la première fois que notre technologie ne peut pas être commercialisée comme nous l’avions prévu, mais des composants de celle-ci seront utilisés pour aider les propriétaires de Bose d’une manière différente. Nous sommes bons avec ça. Parce que notre recherche est pour eux, pas pour nous. »

La réalité augmentée de Bose s’est concentré sur le son plutôt que sur les visuels. Il a créé un fonds de 50 millions de dollars pour les développeurs de Bose AR et a d’abord travaillé avec 11 partenaires logiciels, notamment Yelp et TripAdvisor. La société a lancé ses lunettes de soleil Frames en janvier 2019 pour 199 $, qui diffusaient du son depuis les branchettes. L’accessoire comprenait également un microphone et un bouton intégré, ainsi que des fonctionnalités d’application. La fonction AR reposait sur le GPS d’un smartphone et un capteur de mouvement pour déterminer où une personne regardait et se tenait. L’idée était que les lunettes pouvaient fournir des informations sur tout ce que quelqu’un voyait.

Cette nouvelle intervient après une année difficile pour Bose: la marque a annoncé qu’elle fermerait ses 119 magasins physiques en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et au Japon, ce qui a entraîné la mise à pied de centaines de personnes. Dans le même temps, l’industrie élargie de la RA a également récemment échoué. Magic Leap, une startup en vogue, a licencié environ 1 000 employés; son PDG a démissionné; et la société a quitté l’espace matériel grand public plus tôt cette année. Deux autres sociétés, ODG et Daqri, ont également fermé leurs portes au cours des 18 derniers mois. Bose ne pouvait clairement pas non plus faire fonctionner la RA pour ses produits, ce qui n’augure rien de bon pour l’industrie AR plus large.