TikTok va maintenant vous dire pourquoi il a supprimé votre vidéo

TikTok a annoncé qu’il dira désormais aux utilisateurs pourquoi leurs vidéos ont été supprimées de la plateforme.

L’application TikTok a annoncé qu’elle indiquera désormais aux utilisateurs pourquoi leurs vidéos ont été supprimées de la plateforme. Les utilisateurs concernés auront la possibilité de faire appel de la suppression du contenu. « Nous informerons le créateur de la vidéo de la politique qui a été violée pour avoir conduit à la suppression et lui donnerons la possibilité de faire appel de la décision », a déclaré l’app dans un communiqué jeudi.

La société a déclaré qu’au cours des derniers mois qu’elle expérimentait un nouveau système de notification pour apporter aux créateurs plus de clarté sur les suppressions de contenu.



«Nos objectifs sont d’améliorer la transparence et la formation autour de notre règlement de la communauté afin de réduire les malentendus sur le contenu de notre plateforme, et les résultats sont prometteurs», a déclaré TikTok, qui appartient à ByteDance, basée en Chine.

TikTok a déclaré avoir constaté une réduction de 14% des demandes des utilisateurs de faire appel de la suppression d’une vidéo. La société a déclaré que lorsque le contenu est signalé comme auto-infligeant ou lié au suicide, « nous donnerons accès à des ressources d’experts via une deuxième notification ».

Rappelons qu’en septembre, Oracle et Walmart se sont réunis pour sauver TikTok d’un bannissement sur le territoire américain, formant une nouvelle société appelée TikTok Global dont le siège sera aux États-Unis.

De son côté, Oracle a annoncé qu’il avait été choisi comme fournisseur de cloud sécurisé de TikTok et deviendrait un investisseur minoritaire avec une participation de 12,5%. Walmart a déclaré qu’il avait provisoirement accepté d’acheter une participation de 7,5% dans TikTok et que son PDG Doug McMillon serait l’un des cinq membres du conseil d’administration de la société nouvellement créée.

La société mère ByteDance détiendra les 80% restants de TikTok.