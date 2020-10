MyAnimeList : le réseau social pour les fans d’animés et mangas

MyAnimeList est la communauté et la base de données d’animés et de mangas en ligne la plus active au monde.

Si vous êtes fan d’animés ou de mangas, MyAnimeList (MAL) est peut être le réseau social fait pour vous. Le site fournit à ses utilisateurs un système de listes pour organiser et noter les animés et les mangas qu’ils voient ou lisent. Il facilite la recherche des utilisateurs partageant des goûts similaires et fournit une grande base de données sur les animes et les mangas.

MyAnimeList, petit historique

Le site a été lancé en novembre 2004 par Garrett Gyssler et maintenu uniquement par lui jusqu’en 2008. À l’origine, le site s’appelait AnimeList, mais Garret Gyssler a décidé d’incorporer le possessif « My » au début, suivant la mode du plus important réseau social à l’époque, à savoir Myspace.

Le 4 août 2008, CraveOnline, un site de divertissement et de style de vie pour hommes appartenant à AtomicOnline, a acheté MyAnimeList pour une somme d’argent non divulguée. En 2015, DeNA annonce le rachat du site auprès de CraveOnline, en plus d’une association à Anime Consortium Japan pour diffuser des animés sur le service, via Daisuki.

MyAnimeList a annoncé en avril 2016 qu’ils avaient intégré des épisodes de Crunchyroll et Hulu directement sur le site, avec plus de 20000 épisodes mis à disposition sur le site.

Le 8 mars 2018, MyAnimeList a ouvert une boutique de mangas en ligne, en partenariat avec Kodansha Comics et Viz Media, permettant aux utilisateurs d’acheter des mangas numériquement sur le site Web. Le service a d’abord été lancé au Canada, mais s’est ensuite étendu aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays anglophones.

MAL est devenu inaccessible pendant plusieurs jours en mai et juin 2018 lorsque le personnel du site l’a mis hors ligne pour maintenance, invoquant des problèmes de sécurité et de confidentialité. Les opérateurs du site ont également désactivé l’API pour les applications tierces, les rendant inutilisables. Les mesures ont été prises dans le but de se conformer au règlement général sur la protection des données de l’Union européenne.

MyAnimeList change encore de propriétaire en janvier 2019 et est acquis par Media Do. Avec leur achat, ils ont annoncé leur intention de se concentrer sur le marketing et la vente de livres électroniques pour renforcer le site.

Le 25 septembre 2019, HIDIVE et MyAnimeList ont annoncé un partenariat qui intégrerait les évaluations de contenu de MyAnimeList dans la plate-forme de streaming de HIDIVE, tout en offrant exclusivement aux utilisateurs de MyAnimeList une sélection organisée de contenu HIDIVE intégré gratuitement.

Les fonctionnalités de MyAnimeList

MyAnimeList répertorie l’animation asiatique de manière générale, et cela comprend donc l’animation japonaise, coréenne et chinoise. De la même façon, MAL dispose d’informations sur les mangas, les manhwa (bandes dessinées sud-coréennes), les manhua (bandes dessinées chinoises), ainsi que les dōjinshi (bande dessinée de fans ou d’amateurs) et les light novel qui sont présents dans sa base de données.

Les utilisateurs peuvent créer des listes pour donner des informations sur chaque contenu. Ils peuvent aussi soumettre des avis, écrire des recommandations, des blogs, poster sur le forum du site, créer des clubs pour se joindre avec des personnes ayant des intérêts similaires, et s’abonner au flux RSS des nouvelles liées aux anime et aux mangas. MAL lance également des défis aux utilisateurs pour compléter leurs « listes ».