Microsoft publie un récupérateur de fichiers pour Windows 10

Vous avez supprimer accidentellement un fichier ou un dossier important? Récupérez vos fichiers supprimés ou perdus avec l’outil gratuit File Recovery.

Vos chances de réussite d’un travail de récupération sont directement liées à la date à laquelle les fichiers ont été supprimés et à la quantité d’utilisation de votre ordinateur depuis. En effet, dans le système de fichiers Windows, l’espace occupé par un fichier «supprimé» est marqué comme libre mais les données qui y étaient associées peuvent encore être intactes. Une fois que l’espace a été réutilisé pour un nouveau fichier, il a disparu.

Microsoft a récemment publié une application sur le Microsoft Store conçue pour aider à la récupération des fichiers supprimés.

L’application, nommée de manière appropriée Windows File Recovery, est un utilitaire de ligne de commande qui peut tenter de récupérer des fichiers supprimés à partir de disques internes et externes ainsi que des périphériques USB et même des cartes SD.Les types de fichiers pris en charge incluent les fichiers JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office , MP3 et MP4, fichiers ZIP et plus sur les systèmes de fichiers NTFS, FAT, exFAT et ReFS.

L’outil offre trois modes de fonctionnement: par défaut, segment et signature.

– Par défaut : ce mode utilise MFT (table de fichiers principale) pour localiser les fichiers perdus. Il fonctionne correctement quand la MFT et les segments de fichier, également appelé FRS (File Record Segments,) sont gérés.

-Le mode segment : Il ne nécessite pas de MFT, mais des segments. Ces derniers sont des résumés d’information de fichier comme le nom, la date, la taille, le type et l’index des clusters. Ils sont stockés par NTFS dans une MFT.

– Le mode signature : Il est parfaitement adapté à la recherche de fichiers spécifiques sur des périphériques de stockage externe comme une clé USB.

Par défaut, vous traitez du contenu qui a été supprimé il y a un certain temps ou après avoir formaté un disque, essayez d’abord Segment, puis Signature. Systèmes de fichiers ReFS.

Précisons que Microsoft a fait savoir que l’outil ne peut pas être utilisé pour la récupération de données sur le stockage cloud ou les partages de fichiers réseau.