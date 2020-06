L’ouverture du parc Super Nintendo World Japan repoussée

A cause de la situation sanitaire dans le monde, le parc d’attractions Super Nintendo World au Japon voit sa sortie repoussée.

NHK rapporte qu’Universal Studios Japan retarde l’ouverture de Super Nintendo World, la nouvelle extension sur le thème de Mario de son parc d’attractions d’Osaka, au Japon. Universal a déclaré que le retard était dû à des préoccupations concernant le coronavirus. Une nouvelle date d’ouverture n’a pas encore été annoncée.

La zone sur le thème du jeu vidéo devait à l’origine ouvrir en juillet avant les Jeux olympiques d’été de 2020. Cependant, l’événement sportif international a été repoussé à 2021 en raison de la pandémie.

Universal craint que Super Nintendo World ne soit si populaire qu’il pourrait être dangereux pour la santé, permettant au coronavirus de se propager. Universal Studios Japan a rouvert ses portes le 8 juin, mais à capacité limitée et avec des directives strictes en matière de santé et de sécurité, y compris des contrôles de température à l’entrée du parc et des exigences selon lesquelles les visiteurs doivent porter des masques à l’intérieur du parc.

Super Nintendo World a été annoncé comme une expansion au sein d’Universal Studios en 2016. La zone sera basée sur des propriétés de jeux vidéo appartenant à Nintendo, notamment de la série Super Mario. Jusqu’à présent, trois emplacements ont été confirmés, dont un aux États-Unis. On ne sait pas grand-chose sur les manèges et les attractions qui seront présentés, à part un trajet basé sur la série Mario Kart. En plus des attractions, restaurants et boutiques, le parc comprendra également des «Power Up Bands», des accessoires portables au poignet qui s’associent à une application pour smartphone pour suivre les activités numériques que vous effectuez lorsque vous vous promenez dans le parc.