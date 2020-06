Les sorties de Tenet et Wonder Woman 1984 repoussées

Les sorties de Tenet et Wonder Woman 1984 ont repoussées par Warner Bros, qui a revu son planning de sorties.

L’arrivée dans les salles obscures de Wonder Woman 1984 et Tenet de Christopher Nolan sont reportées alors que les studios se débattent pour commencer à sortir leurs blockbusters dans les salles de cinéma du monde entier. Tenet devait sortir le 17 juillet aux États-Unis et le 22 juillet en France. Il faudra attendre deux semaines supplémentaires, jusqu’au 31 juillet, pour le découvrir outre-Atlantique. Pour le moment, aucune nouvelle date n’a été communiquée pour la France. En ce qui concerne Wonder Woman, il s’agit du second report. En effet, le film devait initialement être présenté début juin, puis mi août, mais il arrivera maintenant le 2 octobre.

« Ces derniers mois, nous avons tenu informé Warner Bros sur notre travail en vue de la réouverture des salles en accord avec les recommandations sanitaires gouvernementales, et nous attendons avec impatience que le public puisse savourer Tenet dans nos cinémas partout dans le monde le 31 juillet », a déclaré la National Association of Theatre Owners, qui regroupe la plupart des exploitants des salles obscures aux Etats-Unis.

Le retard de Wonder Woman 1984 a été annoncé dans un tweet:

Wonder Woman 1984 is coming to your favorite theater this fall. See it October 2, 2020. ✨ #WW84 pic.twitter.com/OvW9AAa7gT — Wonder Woman (@WonderWomanFilm) June 12, 2020

Tenet n’était pas seulement gros films de l’année de Warner Bros, il était devenu une sorte de test décisif pour savoir si les studios hollywoodiens pouvaient commencer à sortir leurs films après avoir fait face à une série de retards provoqués par la pandémie. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a cité Tenet (se référant à lui comme un « film concurrent ») comme le film qu’ils prévoyaient de regarder, car sa sortie est programmée une semaine avant la sortie du Live Action Mulan. Le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a ajouté dans son appel aux résultats de son entreprise qu’il était plein d’espoir car au moment où SpongeBob SquarePants arrivera (début du mois d’août), les cinémas seraient de retour en plein essor aux Etats-Unis.

On ne sait pas ce qui va arriver à Mulan, SpongeBob SquarePants et à d’autres films repoussés cet été alors qu’ils étaient programmés pour le début de l’année. Certains studios, comme Universal, ont reporté la sortie de leurs films à succès de cette année à l’année prochaine. F9, le neuvième volet de la franchise Fast and Furious, sortira en avril 2021.

Toutefois, même si la plupart des films sont reportés, un film a été avancé de quelques jours : Mourir peut attendre, le prochain James Bond. Le dernier film de la saga avec Daniel Craig va débarquer au cinéma le 20 Novembre prochain outre-atlantique. En France, sa sortie reste fixée au 11 novembre.

Jusqu’ici, nous avons évoqué les films déjà terminés et prêts à être diffusés en salle. En ce qui concerne ceux dont le tournage a été suspendu comme Matrix 4, leur sortie a carrément été reportée d’un an. Les fans pensaient revoir Neo et Trinity en mai 2021, mais il faudra finalement patienter jusqu’en Avril 2022. Même chose pour Godzilla vs. Kong. Le tournage a été terminé avant l’épidémie et le film est actuellement en post-production, mais la Warner a quand même décidé de reporter sa sortie de 6 mois, le passant de Novembre 2020 à Mai 2021.