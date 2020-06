Un régulateur britannique étudie le rachat de Giphy par Facebook

Le régulateur britannique CMA ouvre une enquête sur l’acquisition de Giphy par Facebook, annoncé à la mi-mai.

Facebook a annoncé le mois dernier avoir acheté la plateforme d’images animées Giphy avec l’intention de l’intégrer à son équipe Instagram. Selon des sources anonymes citées par Axios, l’accord vaut environ 400 millions de dollars, ce qui le rend plus petit mais non négligeable par rapport à Instagram, qui a été acheté pour 1 milliard de dollars en 2012.

Instagram a continué de croître au-delà d’une évaluation de 100 milliards de dollars, et vous devez imaginer que Giphy va encore grandir maintenant qu’il fonctionne sous l’égide d’Instagram. Cependant, il y a maintenant une bosse sur cette route alors que l’acquisition fait l’objet d’une enquête par la UK Competition and Markets Authority (CMA).

Le régulateur britannique a déclaré qu’il avait ouvert l’enquête en réponse aux préoccupations selon lesquelles l’acquisition de Giphy par Facebook pourrait réduire la concurrence sur un ou plusieurs marchés. La CMA a également émis une «première ordonnance d’exécution» qui empêche le transfert d’actifs et de personnel entre les deux sociétés, ainsi que l’intégration de la technologie de Giphy dans l’un des produits de Facebook.

Aux États-Unis, la FTC s’intéresse également aux nombreuses acquisitions de Facebook, grandes et petites. Les législateurs pensent que le géant social a montré une tendance à acheter des entreprises dans le but de les tuer silencieusement ou de les absorber dans son organisation avant qu’elles ne constituent une menace pour les affaires de Facebook.

Dans ce cas, le réseau social a répondu dans une déclaration que « les développeurs et les partenaires API continueront d’avoir le même accès à Giphy, et la communauté créative de Giphy sera toujours en mesure de créer un excellent contenu. Nous sommes prêts à montrer aux régulateurs que cette acquisition est positif pour les consommateurs, les développeurs et les créateurs de contenu. «