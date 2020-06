Le Galaxy Note 20 se contentera d’un écran 1080p/60Hz

D’après les dernières indiscrétions, le Samsung Galaxy Note 20 pourrait se contenter d’un écran 60 Hz en définition Full HD+.

Nous ne sommes pas loin de l’événement Unpacked en ligne de Samsung, où la société révélera le Galaxy Note 20. Des fuites et des rumeurs sur le prochain flagship circulent sur Internet, à tel point que celui-ci ne plaise pas aux fans de la longue durée de la gamme : la version standard du prochain Note aura le même affichage 1080p/60Hz que son prédécesseur.

Avec les récents téléphones Galaxy S20 de Samsung offrant tous un excellent taux de rafraîchissement de 120 Hz, et même l’option la moins chère offrant un écran 1440 x 3200, il était prévu que le Galaxy Note 20 emprunterait la même voie en proposant un écran à taux de rafraîchissement élevé sur les deux modèles. Mais pas selon Ice Universe.

Si l’on en croit le leaker réputé, la version standard du Note 20 conservera la même résolution 1080 x 2280 (FHD +) et le taux de rafraîchissement de 60 Hz que le Note 10, ce que Ice Universe décrit comme une «configuration désespérante».

I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort. — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Bien qu’une résolution de 1080p soit possible, il est peu probable que cela dissuadera les gens d’acheter la version moins chère et plus petite du Note 20. Il serait donc surprenant de voir Samsung renoncer à un écran de 120 Hz au profit d’un affichage de 60 Hz. Les taux de rafraîchissement élevés deviennent la norme dans les appareils haut de gamme, et beaucoup de ceux qui utilisent ces combinés disent que la fluidité rend difficile le retour aux écrans 60 Hz. Mais avec une récession qui se profile et les ventes de téléphones en baisse, la société souhaite peut-être maintenir le prix du Note 20 aussi bas que possible.

Quelles que soient les spécifications du Galaxy Note 20, nous pouvons nous attendre à ce que le modèle Plus soit livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution plus élevée, mais ce sera bien sûr plus cher. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les téléphones adopteraient un écran plus plat, plutôt que le design incurvé habituel vu dans les notes précédentes.

L’événement Unpacked de Samsung a lieu le 5 août, où il devrait révéler le Galaxy Fold 2 et les nouveaux appareils Z Flip aux côtés du Note 20.