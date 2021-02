Cruella : un premier trailer mis en ligne pour le film avec Emma Stone

Un premier trailer a été mis en ligne pour le film Cruella, prequel des 101 Dalmatiens centré sur la jeunesse de la méchante.

L’histoire d’origine de la méchante emblématique Cruella de Vil est enfin arrivée! Le Live Action de Disney sur le personnage classique arrivera dans les salles ce printemps, avec Emma Stone dans le rôle rendu célèbre par Glenn Close. Mardi, Disney a révélé la première affiche de Cruella et a annoncé que la bande-annonce arriverait mercredi matin. Comme promis, les premières images ont été diffusées mercredi matin, donnant aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre de l’histoire d’origine.

Ce film expliquera bien évidemment les raisons de son obsession pour la fourrure de dalmatien ainsi que la raison qui se cache derrière son look noir et blanc, et racontera sa rencontre avec ceux qui deviendront ses hommes de main, Horace et Jasper.

Le synopsis est le suivant : Dans le Londres des années 70, en plein mouvement punk rock, Estella, escroc pleine de talent, est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …

Si Emma Stone joue Cruella, on retrouvera à ses côtés Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste et Emily Beecham. Le film est réalisé par Craig Gillespie, avec un scénario de Dana Fox et Tony McNamara. Le roman original des Cent un Dalmatiens a été écrit par Dodie Smith.

Le film est prévu pour le 26 mai en France.