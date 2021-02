Jeff Bezos récupère le titre de personne la plus riche du monde

Jeff Bezos profite de la hausse du cours d’Amazon pour récupérer le titre de personne la plus riche du monde.

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a repris sa position de personne la plus riche du monde cette semaine après que les actions de Tesla ont légèrement chuté, réduisant la valeur nette d’Elon Musk juste assez pour que Bezos retombe au premier rang.

Selon l’indice Bloomberg Billionaires, la valeur nette totale de Bezos était de 191 milliards de dollars au 16 février, contre 190 milliards de dollars pour Musk. Depuis la dernière mise à jour de l’indice, Bezos a perdu 372 millions de dollars, mais Musk a perdu environ 4,58 milliards de dollars. Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a conservé sa position de troisième personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 137 milliards de dollars, même s’il a récemment perdu 283 millions de dollars.

Musk a dépassé Bezos début janvier à la suite d’un impressionnant rassemblement Tesla.

Malgré les dernières baisses de leur valeur nette, les trois sont toujours dans le noir en 2021. Bezos a jeté 884 millions de dollars à sa fortune cette année, Musk a augmenté de 20,5 milliards de dollars et Gates a ajouté 4,96 milliards de dollars à sa valeur nette.

La valeur de l’action d’Amazon n’a en grande partie pas été affectée par l’annonce que Bezos prévoyait de démissionner de ses fonctions de PDG plus tard cette année afin de se concentrer sur d’autres efforts, notamment le Bezos Earth Fund et le Day One Fund. Il sera remplacé par Andrew Jassy, qui dirige actuellement la division Amazon Web Services.

Étant donné la proximité de leur fortune, il est plausible que les deux puissent continuer à se surpasser au cours des prochains mois.