Twitch a lancé la version bêta de Studio pour macOS

L’outil officiel de diffusion sur Twitch, baptisé Studio, a été lancé en version bêta pour les utilisateurs de Mac.

Mercredi, Twitch a lancé une version macOS de son logiciel de streaming Twitch Studio. Comme son homologue Windows, l’application est toujours en phase bêta ouverte, il peut donc y avoir quelques bugs à résoudre. Cependant, la plateforme est suffisamment fonctionnelle pour permettre aux nouveaux utilisateurs de diffuser et de fonctionner en quelques minutes.

La société travaille depuis longtemps sur Twitch Studio. L’application a été publiée pour la première fois dans une version bêta fermée en août 2019. En novembre, Twitch avait décidé qu’elle était suffisamment stable pour ouvrir la version bêta au public, mais elle n’avait qu’une version Windows. Grâce à plusieurs créateurs qui ont demandé à Twitch d’étendre l’application à d’autres appareils, les développeurs sont allés de l’avant et ont porté Studio sur macOS.

Le logiciel est destiné aux streamers novices ou à ceux qui ne sont pas prêts à débourser pour tout l’équipement de diffusion professionnel qu’utilisent tant de vétérans sur la plateforme. Il a un processus de configuration simplifié pour mettre les utilisateurs en ligne immédiatement et dispose de nombreux outils utiles pour donner à leurs productions un aspect professionnel.

L’application s’intègre facilement au site Web Twitch, fournissant des alertes, des discussions et des superpositions intégrées. Il dispose également de plusieurs modèles pour configurer la page de la chaîne, ce qui la rend beaucoup plus simple que l’ajout manuel de modules.

Si vous avez du contenu iPhone ou iPad, il peut partager ces appareils à l’écran et les placer directement dans votre flux. Studio prend en charge plusieurs marques de cartes de capture populaires, notamment Elgato et Avermedia, mais Twitch indique qu’il fonctionne toujours sur la prise en charge des cartes de capture, et vous pouvez rencontrer des problèmes.

Twitch a également ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes depuis son lancement en version bêta ouverte. L’un des outils les plus pratiques est « l’écran vert en un clic (incrustation en chrominance) ». La configuration de la chrominance peut être un problème, les développeurs ont donc ajouté un outil qui détecte automatiquement votre écran vert et optimise les paramètres, vous n’avez donc pas à les modifier manuellement.

Découvrez le reste des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans le blog de mise à jour de Twitch. Vous pouvez télécharger et installer la version Mac directement depuis le site Web, mais Twitch recommande de s’exécuter sur Mojave 10.14 ou version ultérieure.