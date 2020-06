Lyft passera à des véhicules 100% électriques d’ici 2030

Lyft a annoncé que la société prévoyait de ne proposer que des véhicules électriques sur sa plateforme d’ici 2030.

La société de VTC Lyft a fait savoir qu’elle passera aux véhicules entièrement électriques au cours de la prochaine décennie afin de réduire son empreinte carbone.

La date limite spécifiée par Lyft pour ce changement est 2030, ce qui est un objectif assez ambitieux. Ce n’est pas irréaliste, mais la société se heurtera sans aucun doute à quelques obstacles majeurs sur le chemin pour atteindre cet objectif.

Pour rappel, le modèle économique de Lyft repose sur le fait que les conducteurs utilisent leurs propres véhicules personnels pour transporter les clients d’un endroit à l’autre. Convaincre l’ensemble de sa main-d’œuvre non salariée de commencer à utiliser des véhicules électriques au lieu de voitures à essence (souvent) plus abordables sera remarquablement difficile, d’autant plus que les plates-formes concurrentes n’ont pas annoncé de telles exigences.

Lyft, pour sa part, semble sentir qu’elle peut surmonter les objections des conducteurs avec une bonne planification. Au cours de la prochaine décennie, Lyft travaillera en partenariat avec des législateurs, des organisations à but non lucratif et des experts de l’Environmental Defence Fund pour faire avancer une « feuille de route politique » qui permettra aux conducteurs de faire le changement.

Lyft n’a pas présenté toutes les étapes de cette feuille de route, mais il a mentionné quelques détails importants qui le guideront vers une électrification à 100%. Pour commencer, Lyft s’entretiendra avec les décideurs politiques pour réduire le coût effectif des véhicules électriques, probablement grâce à des incitations fiscales étendues de l’État. En outre, il étendra son programme Express Drive pour offrir aux conducteurs des locations de véhicules électriques avec des miles illimités (pendant qu’ils conduisent pour Lyft).

Il reste à voir si ces étapes seront suffisantes pour aider Lyft à atteindre une électrification complète d’ici 2030.