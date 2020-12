Uber aurait prévu de vendre sa division de « taxi volants » Uber Elevate

Uber aurait prévu de vendre Elevate, sa division de taxis volants à une start-up américaine spécialisée dans les véhicules aériens personnels.

La société Uber se concentre sur le désencombrement ces derniers temps; raser les entreprises excédentaires et les stratégies commerciales vouées à l’échec et continuer à saper l’argent des coffres de l’entreprise. Le mois dernier, nous avons signalé des rumeurs selon lesquelles la société serait en pourparlers pour vendre son activité de voitures autonomes, et aujourd’hui, il semblerait qu’Uber soit sur le point de faire de même avec sa division de taxis volants.

Ces informations proviennent d’un nouvel article d’Axios. Le média américain affirme que « Uber Elevate » pourrait être expédié à Joby Aviation après quatre ans d’exploitation, mettant fin aux ambitions de la société vers le ciel.

Si Uber va de l’avant avec la vente, ce sera probablement une décision intelligente à long terme. Uber est une entreprise qui a sans doute tenté de déployer ses ailes trop loin, trop vite. Il avait ses mains dans la livraison de produits alimentaires et de produits, le covoiturage, le fret, l’industrie de la conduite autonome et le centre d’intérêt de la pièce d’aujourd’hui; son activité de taxi aérien.

C’est tout simplement trop pour l’entreprise sur laquelle se concentrer en même temps, d’autant plus qu’elle continue de lutter pour réaliser des bénéfices.

Céder les «actifs» qui ne rapportent pas d’argent est une évidence pour Uber et donnera probablement à l’entreprise beaucoup plus de marge de manœuvre financière pour se concentrer sur les domaines qu’elle excelle: le service de téléphonie de base et Uber Eats . Les deux services reposent sur des pigistes pour fonctionner, ce qui n’est pas particulièrement coûteux par rapport à l’embauche des meilleurs talents pour travailler sur des technologies qui changent le secteur, comme les véhicules autonomes.

Bien sûr, la pandémie n’a probablement aidé aucun des intérêts commerciaux non essentiels d’Uber non plus.