Appareils électroniques : garder ses appareils au lieu de les jeter

Une fois qu’un appareil électronique tombe en panne, les Français ont tendance à le jeter, parfois même sans respecter le recyclage, et à le remplacer dans la journée. Pourtant, ces objets ont des prix qui vont de plus en plus à la hausse et il est encore possible de les réparer…

Des appareils électroniques de plus en plus chers

Avant, pour un simple téléphone portable, une centaine d’euros était suffisant pour être à la mode. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée et les prix augmentent de plus en plus chaque année. Il n’est même plus choquant de voir des télévisions, des ordinateurs ou des portables dépasser les 1000 euros.

Cette hausse des prix s’explique principalement par la marque et la technologie qui est utilisée pour produire les appareils. Aujourd’hui, un simple téléphone portable ne sert plus qu’à appeler. Il permet également de surfer sur Internet, de prendre des photographies de qualité, de jouer ou encore de regarder des films pendant des heures entières.

Cependant, la faute revient aussi aux consommateurs. Plus ils montrent qu’ils ont besoin d’un appareil et plus les entreprises vont pouvoir se permettre d’augmenter les prix. Comme tous les marchés, celui des appareils électroniques répond à la règle de l’offre et de la demande. Quand on sait qu’un Français change de téléphone portable environ tous les 18 mois, nous pouvons nous dire que l’industrie a encore de beaux jours devant lui. Grâce aux pratiques marketing employées par les marques, nous pensons constamment que le dernier téléphone sorti a des options et des capacités dont nous avons absolument besoin. Or, c’est faux. Il a été prouvé que nous n’exploitons même pas la moitié des capacités de notre smartphone puisque la majorité des Français l’utilisent principalement pour les réseaux sociaux.

Réparer ses appareils électroniques

Malgré ce que beaucoup pensent, les appareils électroniques peuvent se garder plusieurs années et même se faire réparer ! Déjà, les fabricants laissent souvent une garantie qui oscille entre un et deux ans. Pendant toute cette période, l’acheteur a la possibilité de se faire réparer son appareil gratuitement.

Une fois le délai expiré, l’acheteur peut se tourner vers des réparateurs indépendants comme Riviera Mobile Ces derniers ont le matériel et les connaissances nécessaires pour réussir à faire redémarrer tous vos appareils électroniques. Non seulement, il contribue à faire vivre un indépendant local, mais en plus, il va pouvoir réutiliser son appareil pendant encore de longues années avant de penser à devoir réinvestir.