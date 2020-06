Hublot lance une nouvelle montre connectée sous Wear OS

La marque suisse Hublot lance une nouvelle montre connectée, la Big Bang E, qui affiche un prix très élevé.

Hublot fait une nouvelle tentative sur le marché de la montre connectée avec la Hublot Big Bang E, une montre haut de gamme sous Wear OS qui vous coûtera quelques milliers d’euros.

Le Big Bang e se décline en deux variantes: la version titane, qui coûte 5 100 €, et la céramique noire, au prix de 5 700 €. Les deux comprennent un écran tactile haute définition OLED de 42 mm recouvert de verre saphir, un processeur Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage et une batterie de 300 mAh.

La montre comprend quelques fonctionnalités supplémentaires au-delà de celles que l’on trouve généralement dans le système d’exploitation basé sur Android. Le Big Bang E a ses propres cadrans avec quelques capacités supplémentaires, comme celle qui garde la trace du calendrier lunaire et une autre qui change de couleur tout au long de la journée dans le cadre de l’initiative #HuboltLovesArt.

Hublot a déjà sorti une smartwatch en 2018 avec la Big Bang Referee, en référence à la Coupe du Monde FIFA 2018, pour laquelle la société était un sponsor officiel. La montre était au prix de 4500 €.

La montre connectée sous Wear OS typique coûte quelques centaines d’euros selon la marque et le modèle que vous achetez. Non seulement le prix de vente de la Big Bang E est beaucoup plus élevé, mais il n’inclut même pas les fonctionnalités attendues telles que le GPS. Hublot n’est pas la seule entreprise à essayer de fabriquer une montre intelligente exceptionnellement coûteuse. Apple a fabriqué une version haut de gamme de sa smartwatch en 2015, une Apple Watch dorée qui coûtait le double du dernier gadget de Hublot.

Le Big Bang E n’a pas encore reçu de date de sortie et les précommandes ne sont pas ouvertes, mais vous pouvez vous inscrire pour être averti par e-mail des mises à jour sur la montre.