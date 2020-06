Erica, un robot IA, décroche le rôle principal dans un film de SF

Pour la première fois, un robot IA va être la vedette d’un film dont le budget s’élève à 70 millions de dollars.

Un film, simplement intitulé «b», est actuellement en début de production. Ce qui le rend unique, c’est qu’il sera le premier long métrage à gros budget à avoir un robot IA nommé Erica dans le rôle principal. Produit par les créateurs du film nominé aux Oscars La Passion Van Gogh, « b » a un budget prévu à 70 millions de dollars.

L’intrigue de science-fiction implique un scientifique qui essaie de perfectionner l’ADN humain. Il crée un androïde artificiellement intelligent (Erica) pour l’aider, mais les choses tournent mal et il doit aider le robot à s’échapper. Échapper à quoi? Les producteurs ne l’ont pas précisé.

Erica n’a pas été initialement créée pour jouer le rôle principal dans un film. Les chercheurs japonais Hiroshi Ishiguro et Kohei Ogawa ont conçu l’IA pour étudier l’interaction homme-machine. Donc l’idée que ce serait un jour la belle du bal, c’était plutôt une réflexion après coup.

Le Hollywood Reporter note que les scientifiques devaient enseigner à l’IA une technique appelée méthode d’action. Cet art théâtral consiste à exploiter ses propres émotions et expériences pour donner à sa performance une apparence authentique. Bien sûr, enseigner à une IA comment agir est un défi car elle n’a ni émotions ni expérience de vie.

« Dans d’autres méthodes de jeu, les acteurs impliquent leurs propres expériences de vie dans le rôle », a déclaré Sam Khoze, l’un des producteurs du film. « Mais Erica n’a aucune expérience de la vie. Nous avons dû simuler ses mouvements et ses émotions à travers des séances individuelles, telles que contrôler la vitesse de ses mouvements, parler de ses sentiments et encadrer le développement du personnage et le langage corporel. »

Alors que « b » n’a pas encore de réalisateur ou de casting humain, les producteurs ont déjà tourné certaines des scènes d’Erica au Japon l’année dernière. Le reste du film sera tourné en juin 2021 lorsque la production se déplacera en Europe.

Les humains jouent des rôles d’intelligence artificielle sensibles, comme HAL dans 2001, l’Odyssée de l’espace, joué par Douglas Rain, ou Anthony Daniels en tant que C3PO dans Star Wars, ont été brillants. Il est difficile de dire à partir de la vague description de l’intrigue à quel point une partie du robot sera difficile. Alors qu’une IA jouant une IA ne semble pas être un énorme défi, il pourrait être difficile pour elle de transmettre cet élément humain qui provoque des émotions, qui est vital pour la réception du rôle par le public.