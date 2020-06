YouTube teste à son tour des vidéos de 15 secondes pour concurrencer TikTok

Google souhaite aussi concurrencer TikTok et a décidé de tester à son tour des vidéos de 15 secondes.

YouTube est la plateforme prééminente pour le partage de vidéos traditionnel, mais cela ne signifie pas grand-chose, car le succès dans un style de vidéo ne garantit pas des résultats similaires dans un autre. YouTube a une base d’utilisateurs massive et une solide machine de marketing derrière, mais en fin de compte, ce sera aux utilisateurs de décider d’adopter le format court pour les vidéos sur la plateforme.

La filiale de Google a annoncé cette semaine qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des vidéos de 15 secondes avec un groupe restreint de créateurs. Ceux qui ont accès à la nouvelle fonctionnalité verront une option «créer une nouvelle vidéo» dans l’option d’upload sur mobile. Appuyez ou maintenez le bouton d’enregistrement pour capturer votre premier clip. Il est également possible de fusionner plusieurs courtes vidéos.

YouTube a déclaré qu’il menait l’expérience avec un petit groupe d’utilisateurs sur les plateformes Android et iOS et recueillerait des commentaires au fur et à mesure de l’avancement du test. Vraisemblablement, si tout se passe bien, la fonctionnalité sera déployée à plus grande échelle. Il s’agit d’un changement de stratégie de la part de l’entreprise pour essayer d’inciter les créateurs à mettre en ligne des vidéos plus courtes via YouTube plutôt que TikTok.

De nombreuses personnes ont suspectées la disparition des vidéos courtes après l’arrêt de l’application Vine fin 2016, mais cela n’a pas été le cas. Au lieu de cela, des concurrents comme Instagram, Snapchat et TikTok ont saisi l’occasion pour se lancer sur ce segment. Et maintenant, YouTube cherche à se lancer dans l’action. Cependant, l’attrait de TikTok ou de toute autre application similaire n’est pas seulement la durée du contenu vidéo. La réalité augmentée et les outils d’édition avec effets dans ces applications donnent naissance à différents formats populaires sur les réseaux sociaux.