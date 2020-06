Microsoft va fermer l’ensemble de ses magasins dans le monde

Microsoft va fermer définitivement tous ses magasins physiques dans le monde. Seuls 4 seront transformés en showrooms.

Microsoft a annoncé son passage au numérique et la sortie du commerce physique, fermant définitivement tous ses magasins.

Alors que certains emplacements, comme les magasins de Londres, New York, Sydney et Redmond, seront rebaptisés showrooms Microsoft Experience Centers et «espaces qui servent tous les clients», le reste sera entièrement fermé. On ne sait pas si des emplois seront perdus, mais apparemment, le personnel des magasins physiques sera déplacé vers d’autres installations ou travaillera à distance pour continuer à fournir un support client.

Microsoft dit qu’il atteint déjà plus de 1,2 milliard de personnes par mois via ses boutiques en ligne et, sans surprise, continuera d’investir dans la vente en ligne. L’entreprise le fait déjà exclusivement depuis mars, date à laquelle elle a fermé tous ses magasins en raison du coronavirus. Elle n’a pas rouvert depuis et n’avait annoncé aucun plan jusqu’à aujourd’hui.



« Nos ventes ont augmenté en ligne à mesure que notre portefeuille de produits a évolué vers des offres largement numériques, et notre équipe talentueuse a prouvé son succès au service des clients au-delà de n’importe quel emplacement physique », a déclaré David Porter, vice-président de Microsoft. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients du Microsoft Store et nous sommes impatients de continuer à les servir en ligne et avec notre équipe de vente au détail dans les établissements Microsoft. »

La firme de Redmond a déclaré que les fermetures entraîneront une charge avant impôt d’environ 450 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, qui sera enregistrée au cours du trimestre en cours qui se termine le 30 juin 2020.

Le Microsoft Store existe depuis un peu plus d’une décennie, avec la première ouverture aux États-Unis au moment du lancement de Windows 7, fin 2009. Il y a maintenant plus de 100 magasins dans le monde.