Les États-Unis opposés à la pose d’un câble internet direct entre le pays et la Chine

Les tensions américano-chinoises vis à vis de Hong Kong sont ravivées par la pose d’un câble internet sous-marin.

Après des années de réflexion sur la question, les responsables du gouvernement américain ont recommandé d’arrêter l’installation d’un câble Internet sous-marin entre les États-Unis et Hong Kong avant même que les travaux ne commencent. La principale préoccupation est que la Chine pourrait puiser dans le hub résultant pour aider ses efforts d’espionnage, ce qui a demandé à la FCC d’examiner attentivement la demande de projet.

L’internaute moyen n’est probablement pas au courant de la vaste infrastructure qui constitue Internet et de la façon dont il s’appuie sur plus de 400 câbles sous-marins pour vous connecter au reste du monde. Mais lorsque des entreprises privées s’associent pour en poser un qui se connecte à la Chine, les choses commencent à se compliquer.

En 2016, Facebook a conclu un partenariat avec Google, la filiale de China Soft Power Technology, Pacific Light Data Communication Co., et TE SubCo pour relier Los Angeles et Hong Kong avec un câble qui s’étendrait sur 12800 km. Conçue pour avoir une capacité estimée à 120 Tbit/s, elle deviendrait l’autoroute transpacifique la plus rapide pour les communications Internet.

L’année dernière, le moulin à rumeurs était en effervescence avec des indications selon lesquelles le gouvernement américain pourrait bientôt bloquer le projet pour des raisons de sécurité nationale. Plus récemment, cela est devenu le point de vue officiel d’un groupe de hauts responsables du gouvernement américain appelé le Comité pour l’évaluation de la participation étrangère dans le secteur des services de télécommunications américain, également connu sous le nom de Team Telecom.

Le département de la Justice américain (DOJ) dit que le câble sous-marin est une proposition risquée qui offre au gouvernement chinois une excellente opportunité de mener plus d’espionnage, car la probabilité que les données Internet des États-Unis passent par le nouveau hub même si la Chine n’est pas la destination finale serait relativement élevée.

Dans le dossier envoyé à la FCC, Team Telecom fait valoir qu’il est contraire aux intérêts de la sécurité nationale américaine d’approuver la construction de câbles qui « atterrissent directement sur le territoire chinois, où le gouvernement de la République populaire de Chine a démontré son intention d’acquérir les données de la personne américaine pour nuire à la sécurité nationale américaine. »

Cela dit, le déploiement du composant taïwanais du nouveau câble a été approuvé dans le cadre d’un accord temporaire de six mois avec Facebook et Google, qui ont dû suspendre le composant de Hong Kong pour le moment.