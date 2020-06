Pour fêter les 5 ans d’existence du service, Google Photos obtient plusieurs nouveautés dont un nouveau logo.

La dernière refonte de Google pour l’application Photos vise à simplifier l’expérience utilisateur. Il y a maintenant un logo plat rafraîchie avec des coins arrondis, une structure à trois onglets plus facile à utiliser pour parcourir les photos et les vidéos, et une nouvelle carte interactive en cours de recherche pour permettre aux utilisateurs de savoir où ils ont fait des souvenirs dans le monde entier.

Google Photos reste sans doute l’application la plus réussie de l’entreprise à ce jour. Au fil des ans, il a reçu des fonctionnalités populaires et utiles pour garder les choses intéressantes et aider les utilisateurs à gérer leurs souvenirs numériques.

La dernière mise à jour de l’application, qui fête les 5 ans du service, arrive avec une refonte majeure qui simplifie le logo et l’interface utilisateur. L’icône originale se débarrasse de ses coins pointus et authentiques au profit de coins plats et arrondis pour s’aligner sur le langage de design de Google.

L’écran principal de l’application, quant à lui, remplace les quatre onglets inférieurs de la version actuelle par une nouvelle structure à trois onglets pour permettre plus de contenu à l’écran. L’onglet Photos affichera désormais des vignettes plus grandes avec un espace blanc réduit entre les éléments et un carrousel Memories plus grand en haut.

Cette section affichera désormais plus de contenu des amis proches et de la famille des utilisateurs et fournira un meilleur contrôle sur ce qu’ils voient et partagent.

Sous l’onglet Recherche se trouve une nouvelle carte interactive, qui, selon Google, est l’une des fonctionnalités les plus demandées depuis le lancement de l’application. Les utilisateurs pourront désormais pincer et zoomer autour du globe pour explorer les photos de leurs voyages ou voir où ils ont pris le plus de photos en faisant défiler la liste.

Google rappelle également aux utilisateurs qu’ils peuvent modifier les informations sur les photos, modifier les paramètres de l’historique des positions et définir l’autorisation de localisation de la caméra pour un meilleur contrôle de la confidentialité.

Enfin, il y a l’onglet Bibliothèque contenant les albums, les favoris, la corbeille et les archives. Les utilisateurs vivant au Canada, en Europe ou aux États-Unis verront également une option de magasin d’impression où ils peuvent commander des livres photo, des impressions sur toile et des tirages photo de leurs clics préférés. La mise à jour devrait toucher les appareils Android et iOS au cours de la semaine prochaine.