Uber pourrait mener un investissement de 170 millions de dollars dans la startup Lime

Uber tenterait de mener une levée de fonds d’un montant de 170 millions de dollars pour racheter le service Lime.

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a déclaré aux investisseurs en mars qu’il était bien placé pour résister à la tempête créée par les ordres de confinement et de distanciation sociale. Le mois dernier, la société a présenté une nouvelle stratégie pour remettre les conducteurs inactifs sur la route en élargissant le spectre des produits qu’ils peuvent fournir.

La société serait en pourparlers pour diriger un financement de 170 millions de dollars dans Lime, l’un des grands noms de l’industrie du partage de scooters. Selon The Information, l’accord est censé réduire la valorisation de Lime à 510 millions de dollars, ce qui est bien inférieur aux 2,4 milliards de dollars dont elle se vantait en 2018. Ensuite, le moment venu, Uber pourrait être en position idéale pour acheter la société à une énorme remise pour soutenir Jump, l’entreprise de vélos et de scooters acquise il y a deux ans.

Cela survient à un moment où l’entreprise de Lime est en difficulté, car elle a dû suspendre ses opérations dans le monde entier afin d’aider les villes à appliquer des mesures de distanciation sociale. Elle a également été contraint de réduire ses effectifs de 13%, ce qui signifie que 80 personnes ont effectivement perdu leur emploi.

Quant à Uber, sa trésorerie n’est pas illimitée. L’entreprise a récemment envisagé de licencier 20% de ses effectifs et a supprimé Uber Eats dans sept pays. Et alors qu’il y a quelques mois à peine, elle était convaincue qu’elle atteindrait la rentabilité d’ici la fin de 2020, ce qui semble de plus en plus improbable alors que la société a retiré cette orientation, tout comme de nombreux pays ont commencé à émettre des ordres de verrouillage.

Les ambitions d’Uber sont de devenir « l’Amazone des transports », si nous voulons utiliser les mots du PDG Dara Khosrowshahi. Que ce soit quelque chose qu’il atteindra ou non pourrait dépendre beaucoup de la façon dont les habitudes des gens changeront (ou non) une fois le confinement levé à travers le monde.