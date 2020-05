Un Oculus Quest plus petit et plus léger avec un meilleur écran serait en préparation

Le site Bloomberg rapporte qu’Oculus préparerait un nouveau modèle du Quest, son casque de réalité virtuelle autonome.

La division Oculus de Facebook travaillerait sur une nouvelle version du casque Quest. Il devait initialement sortir plus tard cette année, mais des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement d’Oculus causés par la pandémie ont poussé à un lancement en 2021.

Un appareil VR autonome est quelque chose que beaucoup attendaient avec impatience, et le Uest l’a livré, pour la plupart. Le principal reproche était qu’il était quelque peu lourd et encombrant, ce qui le rendait inconfortable à porter pendant de longues périodes et que son autonomie n’était pas énorme.

Avoir une faible autonomie par rapport à l’Oculus Rift est compréhensible. En tant qu’unité autonome, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le faire fonctionner ainsi qu’un casque VR attaché sans que le poids ne devienne un problème grave. Pour cette raison, Oculus semble se concentrer davantage sur la résolution du problème de taille et de poids avec la quête de deuxième génération plutôt que d’essayer de la rendre plus puissante.

Bloomberg rapporte que bien que Facebook n’ait pas finalisé un design, il cherche à réduire la taille et le poids de 10 à 15%. Les prototypes testés pèsent environ 460 g contre 570 g pour leur prédécesseur. De plus, afin de préserver au maximum l’autonomie, le nouveau modèle devrait passer à 90 Hz, comme le Rift original et la plupart des casques de VR pour PC.

Cette nouvelle version du Quest aurait dû être lancée cet automne, à l’occasion de la conférence de développeur Oculus Connect, que Facebook organise annuellement à San José en Californie. Toutefois, la crise sanitaire actuelle pourrait très vraisemblablement contraindre l’entreprise à revoir ces plans.