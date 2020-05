SpaceX et Tom Cruise planifient un tournage de film dans l’espace

L’acteur de Mission: Impossible travaille avec SpaceX et la NASA pour réaliser un tournage de film à bord de l’ISS.

Tom Cruise est célèbre pour réaliser ses propres cascades, mais l’un de ses futurs films pourrait-il être tourné dans l’espace? L’acteur de Mission: Impossible travaillerait avec la NASA ainsi que la société SpaceX d’Elon Musk pour réaliser ce projet.

L’annonce vient de Deadline, qui insiste sur le fait que l’incroyable affirmation est réelle. Le projet en serait au tout début, et bien qu’il s’agisse d’un film d’aventure-action, il ne s’agira pas d’une autre entrée dans la franchise Mission: Impossible.

Tom Cruise, bien sûr, est bien connu pour effectuer des séquences d’action que la plupart des acteurs délégueraient à leurs doublures. L’acteur américain de 57 ans a déjà fait une cascade le voyant escalader le Burj Khalifa de Dubai, ou bien encore s’accrocher sur le côté d’un avion alors qu’il décollait dans Mission: Impossible – Rogue Nation.

Bien que l’idée semble assez incroyable, elle n’est peut-être pas aussi farfelue qu’on pourrait le penser. Le 27 mai, la fusée Crew Dragon de SpaceX transportera deux astronautes vers la Station spatiale internationale dans le cadre d’une mission de la NASA, prouvant que la société est capable de transporter des humains dans l’espace et de revenir en toute sécurité.

Si la mission est un succès, SpaceX commencera à effectuer des transports d’équipage plus réguliers entre l’ISS et la Terre, avec des voyages touristiques dans l’espace prévus pour l’année prochaine. Si tout se passe comme prévu, Cruise et un opérateur caméra pourraient être envoyés hors de la planète dans le Crew Dragon à sept places pour tourner les scènes de films d’action spatiales les plus authentiques de tous les temps.

Pour les fans de la saga Mission: Impossible, sachez qu’à cause de la propagation du coronavirus, Paramount Pictures a annoncé fin février l’interruption de la production en Italie du prochain volet de la série. Le septième avait une date de sortie fixée au 23 juillet 2021.