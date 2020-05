Samsung crée une fausse fenêtre qui génère de la lumière artificielle

Samsung soutient une startup proposant une fenêtre générant de la lumière artificielle, avec tous les avantages de celle émise par le soleil.

Le confinement n’est pas amusant, et cela peut être encore plus stressant si vous êtes dans un appartement ou un appartement qui reçoit peu de soleil. Mais SunnyFive, une startup de l’incubateur C-Lab de Samsung en cours de création, pourrait avoir la réponse: une fenêtre artificielle qui recrée le spectre complet de la lumière créée par le soleil.

Vous connaissez probablement les lampes de luminothérapie utilisées pour traiter les troubles affectifs saisonniers, un type de dépression lié à une exposition réduite au soleil pendant les journées d’automne et d’hiver plus courtes. La fenêtre SunnyFive fonctionne de manière similaire, offrant tous les avantages de la lumière naturelle.

Comme rapporté par The Verge, la fenêtre peut être programmée pour imiter les effets d’éclairage d’une vraie fenêtre. L’angle de la lumière change tout au long de la journée, imitant le lever du soleil, l’aube, le crépuscule et le coucher du soleil. Il existe également une application complémentaire pour modifier la température et la luminosité des couleurs.

Samsung affirme que la fenêtre «aide les utilisateurs à synthétiser la vitamine D lorsqu’ils sont à l’intérieur ou dans des endroits peu éclairés sans avoir à se soucier du vieillissement cutané ou des coups de soleil». Il fonctionne également avec l’écosystème domestique SmartThings de produits intelligents de l’entreprise.

D’autres projets au sein de l’incubateur soutenus par Samsung cette année incluent une application de montage vidéo pour ajouter des effets CGI et 3D à l’aide de smartphones, un «service de notes d’étude intelligent» et un numériseur de texte.

Lancé en 2012, C-Labs a produit 45 startups depuis 2015 avec la participation de 163 employés Samsung. Certaines des idées que nous avons vues proviennent de l’incubateur: « SelfieType », un logiciel qui utilise la caméra frontale d’un appareil pour créer un clavier invisible pour les utilisateurs.