Mark Zuckerberg « inquiet » de l’influence de la Chine sur la régulation d’Internet

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré lundi qu’il était « inquiet » que d’autres pays tentent d’imiter l’approche chinoise de la réglementation d’Internet.

« Juste pour être franc, je pense qu’il existe un modèle provenant de pays comme la Chine qui ont tendance à avoir des valeurs très différentes de celles des pays occidentaux qui sont plus démocratiques », a déclaré Zuckerberg lors d’une conversation vidéo d’une heure lundi avec le commissaire européen à l’industrie, Thierry Breton. Le PDG de Facebook a ajouté qu’il appartenait aux pays démocratiques occidentaux d’avoir un cadre clair pour la confidentialité des données. « Nous avons une responsabilité commune pour aider à développer cela », a-t-il déclaré.

C’était le dernier exemple de Zuckerberg citant les risques d’un modèle chinois d’Internet se répandant dans le monde. Il a fait des commentaires similaires l’année dernière, affirmant qu’il était important de ne pas autoriser la Chine à fixer les règles pour le reste d’Internet, suscitant des tensions parmi les employés chinois de Facebook. Facebook espère que le message de liberté d’expression amènera les régulateurs à voir l’entreprise comme un allié contre un Internet plus autoritaire, plutôt que comme une cible pour une réglementation plus stricte.

Dans le même esprit, Zuckerberg a salué le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, qui a mis en œuvre des changements pour la façon dont Facebook, Twitter, Google et d’autres sociétés Internet collectent les données des utilisateurs dans l’UE. Il pense que la coopération entre les plateformes technologiques et les régulateurs gouvernementaux est inévitable. « Je ne pense pas qu’il y ait une question de réglementation », a-t-il déclaré. « Je pense que la question est, quel le cadre va gagner dans le monde? »

Breton, qui a critiqué Facebook, a déclaré que travailler ensemble serait la clé. «Je pense que c’est quelque chose d’extrêmement important, c’est notre capacité à travailler ensemble pour concevoir ensemble, les bons outils gouvernementaux et le bon comportement», a-t-il déclaré. «Je pense que nous devons comprendre cela, en particulier pour le marché numérique. Et plus encore, pour la société de l’information dans son ensemble. »

Zuckerberg a noté que Facebook a une politique en place pour étiqueter les informations trompeuses sur le nouveau coronavirus sur sa plateforme. « Nous avons supprimé, des centaines de milliers de fausses informations nuisibles et notre programme indépendant de vérification des faits a généré plus de 50 millions d’avertissements affichés sur des contenus » liés au COVID-19, a-t-il déclaré. « Nous savons que cela fonctionne parce que 95% du temps quand quelqu’un voit un élément de contenu avec une étiquette dessus, il ne clique pas dessus. »

Et plus tôt ce mois-ci, Facebook a annoncé les premiers membres de son conseil de surveillance, un panel indépendant qui peut opposer son veto à certaines décisions. Le conseil commencera à entendre les cas plus tard cet été. Breton a salué la création du conseil d’administration mais a ajouté que «en fin de compte, ce sera Mark qui sera responsable. Personne d’autre. »