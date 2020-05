Apple a recruté plusieurs ingénieurs spécialisés dans le cloud computing

Apple a lancé une vague d’embauche plus tôt cette année pour aider l’entreprise dans ses efforts concernant le cloud computing.

Dans une démarche qui peut sembler surprenante pour certains, Apple est parti à la recherche de talents pour l’aider dans ses efforts dans le cloud. À en juger par ses choix, la société envisage peut-être de concurrencer Amazon et Microsoft.

Apple est peut-être une entreprise d’appareils et de services, mais cela ne signifie pas qu’elle ne cherche pas à explorer d’autres domaines de l’informatique comme la réalité augmentée et, récemment, le cloud computing.

La société Cupertino propose une gamme de services qui, pris ensemble, peuvent être décrits comme une plateforme cloud : à savoir iCloud, Apple Music, Apple TV + et l’App Store. Cependant, Apple n’a pas fait de sa priorité de construire une vaste infrastructure cloud pour concurrencer Microsoft, Amazon, Google, Facebook et Netflix.

En décembre 2018, Apple a rejoint la Cloud Native Computing Foundation et a annoncé qu’elle investirait 10 milliards de dollars dans la construction d’un centre de données américain. Selon un rapport de Protocol, la société a récemment entamé une «vague d’embauche dans le cloud computing», ce qui semble être lié au projet de centre de données pluriannuel.

Apple cherche peut-être à rattraper les géants du cloud, car la firme de Cupertino a également recruté plusieurs ingénieurs clés qui ont précédemment travaillé chez Amazon Web Services, Google et Docker. Parmi eux, Michael Crosby, qui est un ancien ingénieur Docker de renom, Arun Gupta et Maksym Pavlenko d’AWS, et Francesc Campoy, un ancien de Google qui travaillera sur Kubernetes chez Apple.

La nouvelle survient alors que certains ont décrit le groupe des systèmes d’information et de la technologie d’Apple comme un «cauchemar», les équipes d’ingénierie étant constamment paralysées par les travaux de réparation des logiciels internes.

Pour Apple, il n’est plus aussi important de battre des records de vente avec ses appareils. Comme son attention s’est déplacée sur les services d’abonnement qui monétisent un vaste public mondial, il est parfaitement logique de renforcer l’infrastructure utilisée pour fournir ces services.