Twitter permettra à ses employés de travailler à domicile indéfiniment

Twitter va autoriser le télétravail de manière indéfinie à ses employés s’ils le souhaitent et si cela est possible.

Cela aurait pu être le plan de Twitter depuis le début. Plus tôt cette année, Dorsey a déclaré que leur concentration à San Francisco ne les servait plus. «Nous nous efforcerons d’être une main-d’œuvre beaucoup plus répartie», a-t-il déclaré. Le Covid-19 a vraiment accéléré la décision de l’entreprise dans ce sens.

Twitter a été parmi les premières entreprises de technologie à envoyer ses employés chez eux alors que les efforts de confinement liés au Covid-19 s’intensifiaient dans le monde entier. Désormais, la plateforme de microblogging a fait savoir à certains membres de son personnel qu’ils peuvent travailler indéfiniment à domicile.

Dans un e-mail aux employés obtenu par BuzzFeed mardi, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré qu’il était peu probable que l’entreprise rouvre ses bureaux avant septembre. Les voyages d’affaires ont également été exclus jusqu’à au moins à quelques exceptions près, a-t-il ajouté. De plus, tous les événements en personne prévus pour 2020 ont été annulés et l’indemnité pour les fournitures de travail à domicile a été augmentée à 1 000 $ pour tous.

La note note également quels emplois sont éligibles au statut permanent de travail à domicile. Les employés peuvent ensuite s’inscrire si leur poste est éligible.

Un porte-parole de Twitter a déclaré à BuzzFeed qu’ils continueraient à réfléchir à la façon dont ils abordent le modèle du travail à domicile et continueront à mettre la sécurité de leurs employés et de leurs communautés au premier plan.

Envoyer des gens à la maison en masse pour travailler à distance a servi d’étude de cas géante qui changera probablement à jamais notre façon de voir le bureau. Les bureau à cloisons connaîtront probablement une renaissance sur les espaces de travail ouverts et comme Twitter le démontre, de nombreuses tâches peuvent être efficacement abordées à distance.