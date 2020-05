Spotify : les parents peuvent accéder à l’historique d’écoute de leurs enfants et bloquer du contenu

Spotify permet désormais aux parents d’accéder à l’historique d’écoute de leurs enfants et de bloquer du contenu.

Spotify a publié son application Spotify Kids pour la première fois en octobre de l’année dernière, et dès maintenant, le service introduit deux nouvelles fonctionnalités pour donner aux parents plus de contrôle sur ce que leurs enfants écoutent. À partir d’aujourd’hui, les parents peuvent accéder à l’historique d’écoute de leur enfant et bloquer également des contenus spécifiques. De plus, l’application étend son déploiement au Japon et en Allemagne aujourd’hui, la rendant officiellement disponible sur 14 marchés.

Pour accéder aux paramètres, les parents doivent accéder à la section « Grown Ups » et sélectionner l’historique de compte de l’enfant qu’ils souhaitent afficher. À partir de là, ils peuvent voir l’historique d’écoute de leur enfant, qui contient toutes les pistes que leur enfant a diffusées sur l’application au cours des trois derniers mois. Dans cette même section, ils peuvent également sélectionner les pistes à bloquer en appuyant sur l’icône de blocage à côté du contenu. Le contenu bloqué est lié au compte individuel de chaque enfant, il ne s’applique donc pas à plusieurs enfants à la fois. Les parents peuvent débloquer une piste à tout moment en accédant à l’historique d’écoute ou à la section des pistes bloquées et en appuyant sur l’icône rouge à côté de chaque piste.

L’application Kids comprend désormais 8 000 chansons, histoires, livres audio et sons qui sont organisés dans plus de 125 listes de lecture. Cela représente une augmentation de 6 000 au lancement et 50% de ce contenu est localisé. La société affirme que ces nouvelles fonctionnalités ne sont que la «première étape» d’une personnalisation accrue pour les parents, avec plus de contenu et d’outils à venir.