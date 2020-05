Elon Musk défie l’ordre de quarantaine du coronavirus et rouvre une usine Tesla

Elon Musk a décidé de braver l’ordre de quarantaine en relançant les activités de son usine Tesla en Californie.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a relancé lundi la production dans son usine de Fremont, en Californie, défiant les responsables locaux du comté qui avaient ordonné à la société de rester fermée pour ralentir la propagation du coronavirus.

Dans un tweet, Musk a ouvertement défié les autorités locales de l’arrêter, ajoutant qu’il rejoindrait les travailleurs sur la chaîne de montage et que si quelqu’un devait être arrêté, ce devrait être lui.

«Tesla redémarre la production aujourd’hui, conformément aux règles du comté d’Alameda. Je serai en ligne avec tout le monde. Si quelqu’un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi », a-t-il tweeté lundi après-midi.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020