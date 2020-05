Twitch vend maintenant des cartes cadeaux numériques

Les utilisateurs américains de Twitch peuvent maintenant acheter des cartes cadeau proposées par la plateforme.

Twitch est peut-être gratuit, mais il offre de nombreuses excuses pour dépenser de l’argent. La dernière nouveauté en date du site est son arrivée sur le segment des cartes-cadeaux.

Disponibles en coupures de 25 $, 50 $, 100 $ et 200 $ (et leurs multiples), les nouvelles cartes-cadeaux numériques peuvent être envoyées à vos amis amoureux de Twitch (ou à vous-même) par e-mail ou SMS et utilisées pour payer à peu près n’importe quoi sur la plateforme. Par exemple, il est possible de souscrire à un abonnement à des chaînes ou bien d’offrir des abonnements à quelqu’un, acheter des Bits communautaires interactifs ou passez à une expérience sans publicité avec l’offre Turbo facturée 9 $ par mois.

Les cartes sont livrées avec différents messages, de « Happy Graduation » à « Thank you », ou vous pouvez opter pour le logo Twitch ordinaire, et une fois échangées, elles seront automatiquement appliquées à tous les achats effectués sur le site internet twitch.tv. Tant que le compte de réception est actif, les cartes n’expirent pas et vous n’avez pas besoin d’un moyen de paiement enregistré pour utiliser le solde d’une carte-cadeau, ce qui les rend particulièrement pratiques pour les parents qui souhaitent garder un œil sur les dépenses en ligne de leurs enfants (bien que si un achat représente plus que les fonds disponibles, le destinataire sera invité à en ajouter un).

They’re rectangular. They’re purple. They’re powerful in the right hands. For a new way to thank the friends, family, and Twitch community members in your life, click here: https://t.co/7Lbn7zo1DI pic.twitter.com/uUQjR4GLHd — Twitch (@Twitch) May 11, 2020

Comme l’explique le blog Twitch, « L’envoi de l’une de nos toutes nouvelles cartes-cadeaux Twitch est un excellent moyen d’aider les fans de Twitch dans votre vie à rencontrer des fans comme eux, à soutenir leurs streamers préférés et à faire partie de la prochaine grande aventure en ce moment même. »

À ce stade, les cartes ne sont disponibles que pour une utilisation aux États-Unis, mais Twitch dit qu’il travaille à leur déploiement mondial.