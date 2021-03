PayPal fait l’acquisition de Curv, une société spécialisée dans le stockage de cryptomonnaies

PayPal a annoncé faire l’acquisition de la société de sécurité cryptographique Curv pour aider à protéger les monnaies numériques.

PayPal à la fin de l’année dernière a commencé à permettre aux utilisateurs aux États-Unis d’acheter, de vendre et de conserver certaines cryptomonnaies pour la première fois. Désormais, la société de services financiers va plus loin pour renforcer la sécurité des actifs numériques sur sa plateforme grâce à l’acquisition de la start-up de sécurité cryptographique Curv.

Faisant écho aux rumeurs la semaine dernière sur le sujet, PayPal a officiellement annoncé lundi avoir accepté d’acquérir Curv, une société d’infrastructure de sécurité basée à Tel Aviv et spécialisée dans les actifs numériques. Curv rejoindra une nouvelle unité commerciale PayPal qui a été créée pour se concentrer sur la blockchain, la crypto et les monnaies numériques.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, bien que lorsque les rumeurs concernant l’acquisition ont éclaté la semaine dernière, des sources ont déclaré à CoinDesk que le prix d’achat pourrait se situer entre 200 millions de dollars et 300 millions de dollars, bien qu’une personne ait estimé le chiffre à 500 millions de dollars.

Curv est davantage destiné aux grandes institutions et aux entreprises clientes qu’à un portefeuille pour les utilisateurs finaux. Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de l’activité blockchain, crypto et monnaies numériques de PayPal, a déclaré que l’acquisition faisait partie de leurs efforts visant à «investir dans le talent et la technologie pour réaliser notre vision d’un système financier plus inclusif».

L’intégration pourrait également apaiser les inquiétudes de certains joueurs sur le fait que PayPal joue le rôle d’intermédiaire lors du traitement de crypto.

PayPal envisage toujours de permettre aux utilisateurs d’utiliser la cryptographie pour financer des achats chez ses 26 millions de marchands partenaires plus tard cette année. Dans l’état actuel des choses, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec la crypto sur PayPal en dehors de l’utiliser comme réserve de valeur.

PayPal a déclaré qu’il s’attend à ce que l’accord soit conclu au cours du premier semestre 2021.