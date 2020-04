Nintendo rend le transfert de jeux Switch sur carte SD possible

Nintendo apporte quelques nouveautés majeures avec la dernière mise à jour (10.0.0) de la Switch, notamment le transfert de jeux vers la carte SD.

Nintendo a publié lundi une mise à jour du système pour la Switch. La version 10.0.0 du système d’exploitation ajoute quelques fonctionnalités pratiques. La plus utile d’entre elles est sans doute la possibilité de transférer des jeux de la mémoire interne vers une carte SD.

À quelques exceptions près de certaines données de sauvegarde et de mise à jour, la plupart des téléchargements de logiciels peuvent être déplacés de la mémoire interne de 32 Go de la console vers n’importe quelle carte SD avec suffisamment d’espace pour les contenir. Les transferts peuvent également être inversés. Il existe quelques cas d’utilisation où cela pourrait s’avérer utile.

Les 32 Go de stockage de la Switch sont certes insuffisants si vous utilisez beaucoup l’appareil, mais le transfert de jeux ou d’autres données peut libérer de l’espace de stockage interne. Il peut également être utile pour sauvegarder des jeux ou les transférer sur votre nouveau Switch Lite plutôt que d’attendre un tas de téléchargements.

Une autre fonctionnalité utile ajoutée par Nintendo est les signets Actualités. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter jusqu’à 300 signets aux actualités. Trois cents semble bien excessif, mais enregistrer des informations pour y revenir plus tard est une fonctionnalité qui s’avérera utile s’il y a un élément d’intérêt, comme une vente que vous ne pouvez pas obtenir immédiatement.

La mise à jour du système apporte également un remappage des boutons. Les utilisateurs peuvent désormais modifier la configuration des touches et des boutons analogiques sur chaque JoyCon (gauche et droite), un contrôleur Switch Pro couplé ou les boutons du Switch Lite selon leurs préférences. Jusqu’à cinq configurations personnalisées peuvent être enregistrées en tant que favoris dans les paramètres système sous Contrôleurs et capteurs.

D’autres modifications mineures incluent le déplacement de la vue Activité de jeu et les options de suppression vers une nouvelle section de paramètres consacrée au suivi de vos statistiques d’activité de jeu. Ces fonctions étaient auparavant hébergées dans les paramètres d’amis. La mise à jour contient également des améliorations de stabilité, des corrections de bugs et six nouveaux avatars de profil d’Animal Crossing: New Horizons.

Dans la plupart des cas, la console effectuera automatiquement les mises à jour du système tant qu’il dispose d’une connexion WiFi, mais si vous devez le démarrer manuellement pour une raison quelconque, vous pouvez trouver la sélection de mise à jour du système sous les principaux paramètres du système.