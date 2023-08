Après 30 ans, Charles Martinet, la voix historique de Mario, prend sa retraite

Charles Martinet, voix de Mario, le plombier de Nintendo, depuis les années 1990, prend sa retraite.

Charles Martinet, qui a doublé plusieurs personnages de jeux vidéo emblématiques pour Nintendo au fil des ans, dont Mario lui-même, n’enregistrera plus les voix des personnages pour la société. Dans un message partagé sur Twitter, Nintendo a déclaré que Martinet passerait à un nouveau rôle d’« ambassadeur de Mario » dans lequel il continuera à voyager et à partager la joie de Mario avec les fans du monde entier.

Martinet est un acteur de toujours qui est apparu dans une poignée de films et d’émissions de télévision avant de trouver un emploi chez Nintendo. Comme indiqué dans une interview avec Great Big Story, son audition pour Mario a failli ne pas avoir lieu. Martinet est arrivé à l’audition à la dernière minute.

Les réalisateurs lui ont demandé de faire la voix d’un plombier italien de Brooklyn nommé Mario, un personnage d’un jeu vidéo de Nintendo. Alors que Martinet essayait de trouver une voix dans sa tête, il a entendu « action » et a sorti la voix emblématique de Mario que nous tout le monde connaît aujourd’hui.

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023