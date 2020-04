Motorola annoncera son prochain flaship le 22 avril

Motorola organisera un événement en ligne le 22 avril pour enfin dévoiler son prochain flagship : le Motorola Edge+.

Motorola prévoit de faire sa plus grosse annonce pour un smartphone depuis des années le 22 avril prochain, a annoncé la société aujourd’hui. L’événement aura bien entendu lieu virtuellement. La société a confirmé la date et l’heure avec un tweet, et elle donnera probablement les détails à l’approche de l’événement. La société devrait annoncer deux appareils sous la nouvelle marque Edge.

Le téléphone phare Edge Plus a fuité assez largement, principalement parce que Motorola devait à l’origine l’annoncer en février, avant que le Mobile World Congress de Barcelone ne soit annulé. Il s’agit d’un grand événement pour Motorola, d’autant plus que la marque s’est concentrée principalement sur les appareils de milieu de gamme abordables au cours des dernières années plutôt que sur les flagships. Ce nouveau modèle sera donc l’occasion de rivaliser avec les dernières créations de Samsung, Huawei, Apple et autres produits présents sur le marché.

Cet appareil devrait notamment miser sur son design pour se démarquer de la concurrence avec l’intégration d’une dalle incurvée de 6,67 pouces. L’Edge Plus devrait comporter un processeur Snapdragon 865, 8 ou 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh, selon un récent article de XDA-Developers. À côté du capteur de 108 mégapixels visible à l’arrière du téléphone, le combiné devrait avoir deux autres appareils photo: un appareil photo grand angle de 16 mégapixels et un appareil photo téléobjectif de 8 mégapixels. La semaine dernière, d’autres images des appareils ont été divulguées, montrant un poinçon pour la caméra frontale et une prise casque 3,5 mm. Il devrait également y avoir un modèle Edge moins cher, qui pourrait comporter du hardware moins puissant et un capteur principal de 64 mégapixels.