Le portage de Death Stranding sur PC reporté à juillet

Face à la pandémie de Covid-19, la sortie du portage de Death Stranding sur PC a été repoussée.

Comme beaucoup, l’équipe de Kojima Productions a été forcée de travailler à domicile en raison des efforts mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La technologie permet de travailler à distance, mais même si vous n’y êtes pas habitué, il y aura forcément des difficultés croissantes à mesure que les gens s’adapteront à leur nouvel environnement de travail.

En conséquence, Death Stranding ne respectera pas sa date de lancement de PC initialement prévue pour le mois de juin en raison des complications engendrées par l’épidémie de Covid-19 qui frappe actuellement le monde entier. D’ailleurs, un employé du studio avait été testé positif très récemment.

Le développeur Kojima Productions a révélé mardi dans un post sur Twitter que le jeu était repoussé au 14 juillet 2020, afin de permettre plus de temps de développement alors que les employés s’adaptent aux commandes actuelles du travail à domicile. Kojima Productions visait initialement une date de lancement PC le 2 juin.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020